Karate TP.HCM xếp hạng nhì toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Cả 3 tấm HCV của karate TP.HCM đều đến từ các nội dung kumite (đối kháng). Trong đó, Nguyễn Chí Thanh thi đấu ấn tượng để giành chức vô địch hạng cân dưới 80kg nam, còn Trương Nam Tiến bước lên bục cao nhất ở hạng cân dưới 50kg nam.

Các cuộc tranh tài tại giải đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao

Dấu ấn đáng chú ý của đội chủ nhà là chiến thắng ở nội dung kumite đồng đội nam nhóm 2. Với đội hình gồm Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Trường, Lâm Quốc Việt, Trịnh Huỳnh Phi Tâm, Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Sơn Trường và Tống Huỳnh Chí Lâm, các võ sĩ TP.HCM thể hiện sự phối hợp ăn ý, tinh thần thi đấu quyết tâm để vượt qua đối thủ Huế, giành thêm tấm HCV quan trọng.

Thành tích 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ cho thấy sự chuẩn bị và đầu tư của karate TP.HCM, đồng thời tạo thêm động lực để các võ sĩ thành phố tiếp tục phấn đấu ở những sân chơi lớn hơn trong thời gian tới.

Đoàn karate TP.HCM xếp hạng nhì toàn đoàn

Ở bảng tổng sắp chung cuộc, Hà Nội dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. TP.HCM đứng thứ hai, trong khi đoàn Công an Nhân dân xếp thứ ba với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Diễn ra trong nhóm những môn thi đấu sớm tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, karate thu hút gần 400 VĐV đến từ 28 tỉnh, thành, ngành. Các võ sĩ tranh tài ở 25 bộ huy chương thuộc hai nội dung kata (biểu diễn) và kumite.

Tại kỳ Đại hội năm 2022, karate Hà Nội từng giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Ở kỳ Đại hội năm nay, các võ sĩ Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, trong khi TP.HCM cũng có màn trình diễn đáng ghi nhận trên sân nhà.