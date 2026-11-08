Các võ sĩ xứ Thanh giành thêm 1 HCB ở nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 2.

Ở ngày tranh tài cuối cùng, các võ sĩ Thanh Hóa thi đấu nỗ lực tại nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 2.

Đội lần lượt vượt qua Đà Nẵng ở tứ kết và Đồng Tháp ở bán kết để giành quyền vào chung kết gặp Quân đội. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao, các võ sĩ xứ Thanh không thể tạo nên bất ngờ và để thua với tỷ số 0-2, qua đó giành HCB.

Trước đó, Karate Thanh Hóa đã có những kết quả đáng chú ý ở các nội dung cá nhân.

Ngày 6/11, Nguyễn Thị Dung (phải) mang về HCB đầu tiên cho Karate Thanh Hóa. Đồ hoạ: AI hỗ trợ

Nguyễn Thị Dung giành HCB hạng cân 68kg nữ sau khi vượt qua các đối thủ ở những vòng đấu trước khi góp mặt trong trận chung kết. Ở trận tranh HCV, dù có thời điểm vươn lên dẫn trước Đinh Thị Hương (Hà Nội), nữ võ sĩ Thanh Hóa vẫn không thể bảo toàn lợi thế và nhận HCB.

Hai tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Văn Hợp ở hạng cân 60kg nam và Lê Đình An ở hạng cân 67kg nam.

Như vậy, Karate Thanh Hóa khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 4 huy chương, gồm 2 HCB và 2 HCĐ.

Thể thao Thanh Hóa xếp thử 9 trên bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu 8/11. Đồ hoạ: AI hỗ trợ

Danh sách các VĐV giành huy chương của thể thao Thanh Hóa đến hết ngày 8/11.

Với việc giành thêm 1 HCB trong ngày thi đấu 8/11, Karate Thanh Hóa xếp thứ 9 ở bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Trong những ngày tiếp theo, thể thao Thanh Hóa tiếp tục chờ tin vui từ các môn thi đấu khác. Kickboxing sẽ bước vào các trận chung kết vào ngày 15/11, trong khi môn Vovinam khởi tranh từ ngày 11/11.