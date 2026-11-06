Karate Quảng Ngãi giành Huy chương Bạc đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các vận động viên nỗ lực thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh trên sàn đấu. Ảnh Kiều Thanh

Sáng 6.11, thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn Thể thao tỉnh đã đón nhận tin vui đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi các nữ vận động viên môn Karate xuất sắc giành Huy chương Bạc nội dung Kata đồng đội nữ.

Tấm Huy chương Bạc được mang về bởi bộ bốn vận động viên Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trần Thị Thảo Nhân. Qua các vòng thi đấu, các nữ võ sĩ đã thể hiện kỹ thuật chuyên môn tốt, những động tác đồng đều, chính xác cùng sự phối hợp nhịp nhàng, qua đó giành vị trí thứ hai chung cuộc.

Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện, nỗ lực của các vận động viên và huấn luyện viên, đồng thời là dấu ấn đáng khích lệ của Karate Quảng Ngãi tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Huy chương Bạc Karate tiếp thêm động lực cho Đoàn Thể thao Quảng Ngãi trong những ngày tranh tài tiếp theo. Ảnh Kiều Thanh

Tấm Huy chương Bạc đầu tiên không chỉ tạo khí thế cho Đoàn Thể thao Quảng Ngãi mà còn tiếp thêm động lực để các đội tuyển tiếp tục thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những mục tiêu thành tích tiếp theo.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Quảng Ngãi tham gia với 12 đội tuyển, gồm 30 huấn luyện viên và 136 vận động viên. Các đội tuyển tranh tài ở nhiều môn thể thao, trong đó Wushu, Vovinam, Võ cổ truyền và Boxing được xác định là những môn trọng điểm, có khả năng cạnh tranh huy chương.

Theo chỉ tiêu, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi phấn đấu giành 5 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 31 Huy chương Đồng. Với kết quả mở màn từ môn Karate, đoàn có thêm động lực để các vận động viên tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.