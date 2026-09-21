Karate mang về tấm HCĐ thứ ba cho Việt Nam tại ASIAD 2026

Ở trận tứ kết, Diệu Ly tái đấu Li Qiaoqiao (Trung Quốc), đối thủ từng thất bại trước võ sĩ Việt Nam tại giải vô địch châu Á năm nay. Tuy nhiên, trong lần gặp lại tại ASIAD, Diệu Ly không thể tái lập chiến thắng khi để thua 1-4.

Diệu Ly (phải) thắng kịch tính trong trận tranh HCĐ. Ảnh: Bùi Lượng

Kết quả này đưa nữ võ sĩ Việt Nam xuống nhánh tranh HCĐ. Tại đây, Diệu Ly chạm trán Kama Tsubasa của Nhật Bản, người cũng từng nhận thất bại trước cô tại trận chung kết giải vô địch châu Á năm nay. Đáng chú ý, Kama Tsubasa trước đó để thua chính Li Qiaoqiao ở bán kết.

Bước vào trận tranh HCĐ, Diệu Ly nhập cuộc đầy chủ động. Võ sĩ 21 tuổi nhanh chóng thực hiện đòn Ippon, vượt lên dẫn 3-0. Kama Tsubasa sau đó nỗ lực tấn công và lần lượt san bằng cách biệt, thậm chí vượt lên dẫn 4-3.

Kết quả trận tranh HCĐ nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg

Không bỏ cuộc, Diệu Ly tiếp tục duy trì áp lực và ghi điểm để đưa trận đấu về tỷ số 4-4. Khi thời gian thi đấu khép lại, võ sĩ Việt Nam được xác định giành chiến thắng nhờ luật Senshu, qua đó đoạt HCĐ.

Thành tích này giúp Diệu Ly nhận 110 triệu đồng tiền thưởng theo quy định, gồm phần "thưởng nóng" dành cho tấm HCĐ ASIAD.

Đây cũng là tấm HCĐ thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Trước Diệu Ly, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành HCĐ đôi nam nữ môn teqball, trong khi Bùi Ngọc Nhi đoạt HCĐ kata cá nhân nữ môn karate.