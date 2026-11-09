Karate mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho Đà Nẵng tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đội tuyển Karate Đà Nẵng mang đến khởi đầu tốt cho đoàn thể thao thành phố tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, môn Karate của đại hội quy tụ gần 400 vận động viên đến từ 28 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài 25 bộ huy chương ở 5 nội dung biểu diễn quyền (Kata) và 20 hạng cân đối kháng (Kumite). Theo đánh giá, giải diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Đội tuyển Karate Đà Nẵng khởi đầu cho hành trình chinh phục đại hội của đoàn thể thao thành phố với 4 huấn luyện viên và 21 vận động viên. Sau nhiều nỗ lực trên sàn đấu, các vận động viên mang về 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng huy chương.

Ở nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 1, các võ sĩ Nguyễn Thị Mẫn, Nguyễn Thị Hằng Ny, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Bảo Chi thể hiện phong độ và màn trình diễn xuất sắc để mang về Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của thể thao Đà Nẵng tại kỳ đại hội lần này.

Ban huấn luyện đội tuyển Karate Đà Nẵng và các vận động viên xuất sắc giành Huy chương Vàng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hai tấm Huy chương Bạc lần thuộc về Huỳnh Ngọc Công ở nội dung Kumite cá nhân nam hạng dưới 80kg và Trần Lê Tấn Đạt ở nội dung Kumite cá nhân nam hạng trên 84kg.

Các vận động viên giành Huy chương Đồng cá nhân gồm: Đàng Tôn Trung Duyên ở nội dung Kumite nữ hạng dưới 68kg và Trần Quốc Tuấn ở nội dung Kumite nam hạng dưới 55kg.

Ngoài ra, đội giành 2 Huy chương Đồng nội dung Kumite đồng đội nam và nữ nhóm 2 với sự tham gia của các vận động viên: Trần Lê Tấn Đạt, Huỳnh Ngọc Công, Nguyễn Nhật Mạnh, A Đình, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Tiến Phong, Đàng Tôn Trung Duyên, Huỳnh Thị Tiên và Vương Thị Trang.

Kết quả tại đại hội tiếp nối thành công của đội tuyển Karate Đà Nẵng trong năm 2026. Trước đó, đội giành 16 huy chương tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia diễn ra ở Đắk Lắk.

Sau Karate, Vovinam và Bowling là các đại diện tiếp theo của thể thao Đà Nẵng tranh tài tại đại hội với hy vọng đạt thành tích cao.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 1/11 đến 11/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận. Các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước sẽ tranh tài ở 973 bộ huy chương của 48 môn (63 phân môn).

Đoàn thể thao Đà Nẵng có 103 huấn luyện viên, 522 vận động viên tham gia 39 môn tại đại hội, hướng đến mục tiêu giành 37- 46 Huy chương Vàng, 13-17 Huy chương Bạc, 37 Huy chương Đồng và nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu.