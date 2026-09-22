Karate mang về HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong trận chung kết diễn ra chiều 22/9 tại Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), ba nữ võ sĩ Việt Nam thể hiện bài biểu diễn đầy tự tin, chính xác và đồng đều.

Trước đối thủ Iran, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số áp đảo 5-0, qua đó bước lên bục cao nhất.

bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc đánh bại Iran ở chung kết. Ảnh: Bùi Lượng.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của karate Việt Nam ở đấu trường châu lục, sau khi đội kata nữ từng giành HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Với Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên, tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng trong ngày thi đấu.

Trước khi vào chung kết, bộ ba đã lần lượt vượt qua các đối thủ để giành quyền tranh HCV.

Tấm HCV của karate cũng tạo cú hích tinh thần quan trọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày tiếp theo tại ASIAD 2026.

Sau những nỗ lực và chờ đợi, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên ở vị trí cao nhất tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.