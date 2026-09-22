Karate mang Huy chương Vàng đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Bước vào trận chung kết tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đối đầu với ba võ sĩ Iran là Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh. Iran là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải.

Màn trình diễn của đội kata nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Tam Ninh

Trong trận tranh Huy chương Vàng, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành phần biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai.

Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ. Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện giàu sức mạnh, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên khán đài.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận được điểm số cao từ 5 trọng tài, lần lượt là 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6. Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất.

Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả ba trận đấu. Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, bộ ba Việt Nam lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các điểm số 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9, qua đó thắng Nepal 5-0.

Nguyễn Ngọc Trâm và đồng đội bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng ASIAD. Ảnh: Bùi Lượng

Tại bán kết, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Chiến thắng 5-0 đưa Việt Nam vào chung kết gặp Iran.

Trước đó, đối thủ Tây Á cũng toàn thắng 5-0 trước Thái Lan ở tứ kết và Philippines tại bán kết. Tấm Huy chương Vàng chiều 22/9 càng có ý nghĩa khi giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD.

Ba năm trước, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành Huy chương Vàng nội dung này. Tại ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Với Nguyễn Ngọc Trâm, đây là Huy chương Vàng ASIAD thứ hai trong sự nghiệp, đều ở nội dung kata đồng đội nữ. Cô cũng là cán bộ Công an, tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.

Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi khi trước tấm Huy chương Vàng đồng đội, cô đã giành Huy chương Đồng kata cá nhân nữ ngày 20/9. Quan trọng hơn, chiến thắng của ba cô gái karate đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, qua đó tạo cú hích tinh thần cho các VĐV Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo, trên hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 Huy chương Vàng trở lên tại Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh trao tặng phần thưởng cho Nguyễn Ngọc Trâm.

Ngay sau khi giành Huy chương Vàng ASIAD, Đoàn Thể thao Việt Nam đã kịp thời thưởng nóng cho 3 cô gái. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho VĐV Nguyễn Ngọc Trâm.