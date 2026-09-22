Karate mang Huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 20

Đội tuyển karate Việt Nam bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Đánh bại Iran, giải cơn khát vàng

Tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, ba cô gái Việt Nam bước vào trận chung kết với đối thủ được đánh giá rất cao là Iran, gồm Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Iran đã cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hành trình vào chung kết. Trước đó, đội tuyển Tây Á lần lượt vượt qua Thái Lan với tỷ số 5-0 ở tứ kết và Philippines 5-0 tại bán kết. Vì vậy, cuộc đối đầu với Iran được xem là thử thách lớn nhất của đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASIAD.

Bước vào trận chung kết, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren và nhập cuộc đầy quyết tâm. Phần trình diễn của đội bạn có sự đồng đều cao, tạo áp lực đáng kể lên các võ sĩ Việt Nam.

Không bị cuốn vào sức ép, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên lựa chọn bài Tomari Bassai. Ba cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ.

Các vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trong bài thi chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

Điểm nhấn trong phần thi của đội tuyển Việt Nam là bài bunkai - phần biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata vào tình huống đối kháng. Những động tác giàu sức mạnh, chính xác và liên hoàn của ba võ sĩ nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả trên khán đài.

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam nhận điểm số cao từ 5 trọng tài, lần lượt là 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm. Qua đó, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, bước lên bục cao nhất.

Đáng chú ý, trên hành trình đăng quang, cả 3 trận đấu từ tứ kết, bán kết đến chung kết, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên lựa chọn bài Papuren và vượt qua Nepal 5-0. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các điểm số 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9.

Đến bán kết, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa và chuyển sang bài Tomari Bassai. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm, giúp các võ sĩ Việt Nam tiếp tục thắng 5-0 để giành quyền vào chung kết.

Ngay sau khi đoạt Huy chương vàng, Ngọc Trâm đã được Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân thưởng nóng 50 triệu đồng và Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: Bùi Lượng

Bảo vệ thành công ngôi vô địch

Chiến thắng trước Iran không chỉ giúp karate Việt Nam bước lên bục cao nhất mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội đã bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng kata đồng đội nữ tại ASIAD.

Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành Huy chương vàng nội dung này. Tại ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục là trụ cột trong đội hình mới, sát cánh cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên để duy trì vị thế số một của karate Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nữ.

Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi. Trước khi cùng đồng đội giành Huy chương vàng, nữ võ sĩ đã giành Huy chương đồng kata cá nhân nữ vào ngày 20-9. Như vậy, Bùi Ngọc Nhi đã có hai tấm huy chương tại ASIAD 20.

Quan trọng hơn, chiến thắng thuyết phục trước Iran đã giúp Đoàn Thể thao Việt Nam giải cơn khát Huy chương vàng tại ASIAD 20. Sau những ngày thi đấu nỗ lực và có nhiều huy chương, tấm Huy chương vàng của karate là phần thưởng xứng đáng cho các võ sĩ, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các đội tuyển Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Tấm Huy chương vàng này cũng mở ra hy vọng để Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành từ 4 Huy chương vàng trở lên tại Đại hội.

Ngay sau chiến thắng, ba cô gái karate đã được trao thưởng nóng. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân, trao thưởng 50 triệu đồng của Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân. Tập đoàn T&T cũng trao thưởng 100 triệu đồng cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm.