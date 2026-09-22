Karate mang HCV đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium vào chiều 22/9, đội tuyển karate Việt Nam đối đầu với đối thủ rất mạnh là Iran gồm Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Iran nhập cuộc đầy tự tin với bài quyền Papuren và thể hiện sự đồng đều trong từng động tác. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc với bài quyền Tomari Bassai. Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thể hiện sự chính xác, mạnh mẽ và đồng bộ gần như hoàn hảo trong từng động tác kỹ thuật.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã đón tin vui lớn tại ASIAD 2026 khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội nữ. Ảnh: Qúy Lượng

Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 đang diễn ra ở Nhật Bản. Ảnh: Qúy Lượng

Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng kỹ thuật kata trong tình huống đối kháng) của đội tuyển Việt Nam nhận được sự tán thưởng lớn từ khán giả. Những pha ra đòn dứt khoát, tốc độ cùng sự ăn ý giữa ba VĐV đã thuyết phục hoàn toàn các trọng tài.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam nhận các điểm số 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6, qua đó thắng tuyệt đối Iran với tỷ số 5-0 để bước lên ngôi vô địch ASIAD 2026.

Điều đáng nói là hành trình chinh phục HCV của các cô gái Việt Nam diễn ra một cách hoàn hảo. Trước đó ở tứ kết, với tư cách đương kim vô địch ASIAD, Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội đánh bại Nepal 5-0 bằng bài quyền Papuren.

Đến bán kết gặp Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng. Với bài quyền Tomari Bassai, các cô gái giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 để tiến vào chung kết.

Như vậy, suốt hành trình từ tứ kết đến chung kết, đội tuyển kata đồng đội nữ Việt Nam không để thua bất kỳ lá phiếu nào từ các trọng tài. Đây là thành tích cho thấy sự vượt trội của karate Việt Nam ở nội dung này.

Tấm HCV tại ASIAD 2026 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Nguyễn Ngọc Trâm từng cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên giành HCV. Ba năm sau, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò đầu tàu để đưa karate Việt Nam lên đỉnh vinh quang.

Đây cũng là kỳ ASIAD đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi. Trước khi giành HCV đồng đội, cô đã mang về HCĐ nội dung kata cá nhân nữ. Quan trọng hơn cả, chiến thắng của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã giải cơn khát vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Tấm HCV đầu tiên được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho các VĐV Việt Nam trong hành trình chinh phục mục tiêu từ 4 HCV trở lên tại Đại hội năm nay.