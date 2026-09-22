Karate mang HCV đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Bước vào trận chung kết tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium, đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đối đầu với ba võ sĩ của Iran Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng XO3 - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao CAND và Đại tá Phạm Hồng Thắm - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể thao CAND chúc mừng các VĐV

Iran là đối thủ đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải. Trong trận tranh HCV, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai. Các cô gái Việt Nam thể hiện những động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển và đồng bộ.

Đặc biệt, phần bunkai (biểu diễn ứng dụng các kỹ thuật của bài kata trong tình huống đối kháng) được thực hiện mạnh mẽ, liên tục nhận những tràng pháo tay từ khán giả trên khán đài.

Ngay sau khi đoạt HCV, Ngọc Trâm đã được Hiệp hội Thể thao CAND thưởng nóng 50 triệu và Tập đoàn T&T thưởng 100 triệu đồng

Màn trình diễn thuyết phục giúp đội tuyển Việt Nam được 5 trọng tài chấm các điểm số: 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6. Với chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Iran, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên chính thức bước lên bục cao nhất.

Đáng chú ý, các cô gái Việt Nam đã trải qua một hành trình hoàn hảo khi không để mất bất kỳ phiếu thắng nào trong cả ba trận đấu.

Ngọc Trâm trả lời phỏng vấn báo chí bằng tiếng Anh

Trước đó, tại tứ kết, với vị thế đương kim vô địch ASIAD, bộ ba Việt Nam lựa chọn bài quyền Papuren. Sự đồng đều về động tác, nhịp độ và kỹ thuật giúp đội nhận các điểm số 8,5; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9, qua đó thắng Nepal 5-0.

Tại bán kết, Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa. Nguyễn Ngọc Trâm cùng đồng đội chuyển sang bài Tomari Bassai và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Năm trọng tài lần lượt chấm 8,0; 8,1; 8,1; 8,5 và 8,5 điểm. Chiến thắng 5-0 đưa Việt Nam vào chung kết gặp Iran. Đối thủ Tây Á trước đó cũng toàn thắng 5-0 trước Thái Lan ở tứ kết và Philippines tại bán kết.

Tấm HCV chiều 22.9 càng có ý nghĩa khi giúp nội dung kata đồng đội nữ của Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD. Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ngọc Trâm cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên đã giành HCV nội dung này. Tại ASIAD 20, Ngọc Trâm tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong đội hình mới bên cạnh Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Đây cũng là kỳ Đại hội đáng nhớ với Bùi Ngọc Nhi khi trước tấm HCV đồng đội, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ ngày 20.9.

Quan trọng hơn, chiến thắng của ba cô gái karate đã giải cơn khát vàng và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các VĐV Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo, trên hành trình hướng tới mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên tại Đại hội.