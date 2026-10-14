Karate Hà Nội tự tin chinh phục mục tiêu cao nhất

Các võ sĩ đội karate Hà Nội tích cực tập luyện. Ảnh: Ngân Hà

Dấu ấn châu lục, khẳng định sức mạnh

Karate Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế bằng những kết quả nổi bật ở đấu trường quốc tế và quốc gia. Dấu ấn đáng chú ý nhất là tấm Huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ của đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20, với sự góp mặt của hai vận động viên Thủ đô Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm của thể thao Công an nhân dân. Đây cũng là tấm Huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội.

Thành tích này cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ tại Hà Nội. Từ môi trường tập luyện bài bản, những gương mặt như Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên từng bước trưởng thành về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thi đấu dưới áp lực lớn.

Ở nội dung kata đồng đội, các vận động viên không chỉ cần thực hiện chính xác từng động tác mà còn phải phối hợp nhịp nhàng về kỹ thuật, lực ra đòn, thần thái và thời điểm kết thúc. Việc phối hợp ăn ý giữa các thành viên, nhất là khi thi đấu cùng những đồng đội có nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm khác nhau, là yếu tố quan trọng tạo nên thành công.

Tấm Huy chương vàng ASIAD 20 vì thế không chỉ mang ý nghĩa về thành tích mà còn tiếp thêm động lực cho công tác đào tạo trẻ của karate Hà Nội. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu lớn.

Võ sĩ Bùi Ngọc Nhi (bên phải) niềm hy vọng vàng của đội tuyển karate Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Bùi Lượng

Ở đấu trường quốc gia, karate Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh tại Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ XXVI năm 2026, khi giành ngôi Nhất toàn đoàn với 6 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng. Kết quả này phản ánh sự đồng đều của lực lượng ở nhiều lứa tuổi, đồng thời cho thấy hiệu quả trong công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện.

Huấn luyện viên đội tuyển karate Hà Nội Dương Hoàng Long cho biết, giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, tạo điều kiện để các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Hà Nội tham dự giải với hơn 70 vận động viên, được chuẩn bị từ đầu năm theo từng lứa tuổi và hạng cân.

Theo ông Dương Hoàng Long, Ban huấn luyện thường xuyên tổ chức thi đấu nội bộ, giao hữu để đánh giá phong độ, kiểm tra năng lực và điều chỉnh giáo án phù hợp. Tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng là những yếu tố giúp đội tuyển đạt kết quả tích cực.

Những thành tích liên tiếp cho thấy karate Hà Nội không chỉ dựa vào một số cá nhân nổi bật mà còn có nền tảng lực lượng tương đối đồng đều, đủ khả năng cạnh tranh ở nhiều nội dung. Đây là lợi thế quan trọng trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Các huấn luyện viên và vận động viên tập luyện cường độ cao nhằm giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Ngân Hà

Tăng tốc, sẵn sàng tranh huy chương

Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại thành phố Hồ Chí Minh, karate Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt. Trọng tâm huấn luyện là hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thể lực, rèn bản lĩnh và tăng khả năng xử lý tình huống thực tế cho các vận động viên, đặc biệt ở nội dung kumite.

Nếu kata đòi hỏi độ chính xác, sự đồng bộ và tính biểu cảm trong từng bài quyền, kumite là cuộc đấu trực tiếp, nơi tốc độ, phản xạ, khả năng di chuyển và tư duy chiến thuật có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, giáo án được xây dựng theo hướng sát thực tế, chú trọng các tình huống giằng co điểm số, khả năng kiểm soát thế trận và ứng phó trước những đối thủ mạnh.

Huấn luyện viên đội tuyển karate Hà Nội Nguyễn Hoàng Long cho biết, theo điều lệ môn karate tại Đại hội, đội tuyển được tham dự 7/9 nội dung kumite nam và 5/7 nội dung kumite nữ. Căn cứ kết quả thi đấu từ đầu năm và quá trình theo dõi đối thủ ở các địa phương, Ban huấn luyện đã tính toán phương án bố trí vận động viên theo từng hạng cân, nhằm phát huy tối đa năng lực của lực lượng hiện có, chủ động xây dựng phương án tranh chấp huy chương.

Đội tuyển karate Hà Nội hướng đến thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Ngân Hà

Theo huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Long, trong giai đoạn nước rút, Ban huấn luyện tăng cường các bài tập chiến thuật, đối kháng và thi đấu cọ xát với những đơn vị như Công an, Quân đội. Qua đó, vận động viên làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, nâng cao khả năng phản ứng và rèn kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trên thảm đấu.

Bên cạnh kỹ thuật và thể lực, tâm lý thi đấu cũng được chú trọng. Tại một kỳ đại hội toàn quốc, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa đối với thành tích chung của đơn vị. Các võ sĩ cần giữ sự bình tĩnh trước đối thủ mạnh, linh hoạt điều chỉnh chiến thuật và tận dụng cơ hội ghi điểm.

Với những vận động viên giàu kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu là lợi thế; trong khi đó, các gương mặt trẻ có cơ hội kiểm chứng năng lực và trưởng thành qua quá trình chuẩn bị. Thành công của Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên tại ASIAD 20 cũng là nguồn động viên để các võ sĩ tiếp tục nỗ lực, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những cột mốc mới.

Với lực lượng được rà soát theo từng nội dung, hạng cân cùng kế hoạch huấn luyện và thi đấu cọ xát bài bản, karate Hà Nội đang hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với quyết tâm cao, khẳng định vị thế trong thể thao thành tích cao cả nước.