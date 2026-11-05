Karate Hà Nội giành Huy chương vàng đầu tiên ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đây là tấm Huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển karate Hà Nội tại Đại hội năm nay, góp phần giúp đoàn thể thao Thủ đô tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Quang cảnh trận chung kết kata nam giữa Hà Nội và Huế, ngày 4-11. Ảnh: Ban tổ chức.

Môn karate diễn ra từ ngày 4 đến 8-11 tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh), là một trong những môn thi đấu sớm của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Giải quy tụ 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành, tranh 25 bộ huy chương ở hai nội dung kata và kumite (đối kháng).

Trong các đoàn tham dự, Hà Nội được đánh giá là một trong những đội mạnh nhất có khả năng tranh chấp 2 vị trí dẫn đầu. Để chuẩn bị cho Đại hội, các vận động viên Hà Nội đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng một tháng để sớm thích nghi với điều kiện khí hậu.

Đáng chú ý, giải đấu có sự góp mặt của nhiều vận động viên từng đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế như Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (vừa giành Huy chương vàng đồng đội nội dung biểu diễn quyền tại ASIAD 20), Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam... Sự hiện diện của những gương mặt giàu kinh nghiệm cùng những gương mặt trẻ giàu khát vọng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời khiến cuộc đua huy chương thêm quyết liệt.

Trao giải nội dung kata cá nhân nữ. Ảnh: Ban tổ chức.

Theo ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và lực lượng vận động viên. Đây là cơ sở để các võ sĩ phát huy năng lực, cống hiến những màn tranh tài có chất lượng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, đáng chú ý ở nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ vừa góp phần vào chức vô địch đồng đội nữ của đội kata nữ Việt Nam tại ASIAD 20 là Nguyễn Ngọc Trâm (Công an nhân dân) đã giành Huy chương vàng sau khi vượt qua Nguyễn Thị Quỳnh Như (Bắc Ninh) trong trận chung kết. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ngọc Trâm lên ngôi ở nội dung này tại Đại hội Thể thao toàn quốc, sau thành tích đạt được năm 2022.

Với tấm Huy chương vàng của đội kata nam, karate Hà Nội có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội năm nay. Cùng với sự đóng góp bước đầu của đội karate, trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, Hà Nội hiện dẫn đầu với 8 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc và 6 Huy chương đồng. Xếp thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 7 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 5 Huy chương đồng; đứng thứ ba là đoàn Công an nhân dân với 6 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 4 Huy chương đồng.

Môn karate còn diễn ra đến hết ngày 8-11, hứa hẹn tiếp tục mang đến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, trong bối cảnh nhiều đơn vị mạnh đang hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp.