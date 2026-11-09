Karate Hà Nội duy trì vị thế, khẳng định dấu ấn đầu tư
Khép lại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, đội tuyển Karate Hà Nội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra với 5 tấm HCV. Thành tích ấn tượng này không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Karate Thủ đô, mà còn là trái ngọt từ chiến lược đầu tư bài bản, đúng định hướng cùng sự kết hợp hài hòa giữa dàn vận động viên giàu kinh nghiệm và lớp kế cận đầy triển vọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/karate-ha-noi-duy-tri-vi-the-khang-dinh-dau-an-dau-tu-246261109204157867.htm