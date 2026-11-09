Karate Hà Nội duy trì vị thế, khẳng định dấu ấn đầu tư

Môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang diễn ra sôi nổi tại Đồng Nai, quy tụ nhiều võ sĩ có trình độ chuyên môn cao đến từ 28 đoàn thể thao trên cả nước. Với 23 bộ huy chương ở hai nội dung Lowkick và Fullcontact, giải đấu hứa hẹn những cuộc so tài quyết liệt. Đáng chú ý, cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác kiểm tra doping được triển khai chặt chẽ, góp phần bảo đảm tính trung thực, công bằng cho các vận động viên.