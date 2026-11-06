Karate giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Ninh Bình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026

Các VĐV xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Ninh Bình ở nội dung Kata đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Ở nội dung Kata (biểu diễn), các võ sỹ được đăng ký tranh tài 5 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Nội dung thi đấu Kumite (đối kháng), hạng cân cá nhân dành cho nam gồm: 50kg, 55kg, 60kg, 67kg, 71kg, 75kg, 80kg, 84kg và trên 84kg; nội dung cá nhân nữ gồm 44kg, 47kg, 50kg, 55kg, 61kg, 68kg và trên 68kg.

Môn Karate còn thi đấu nội dung Kumite đồng đội nam nhóm 1 và đồng đội nam nhóm 2, mỗi đội được đăng ký từ 3 - 7 võ sỹ.

Đoàn thể thao Ninh Bình đã thi đấu xuất sắc và giành được 4 huy chương, trong đó có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Các VĐV đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Ninh Bình ở nội dung Kata (biểu diễn) đồng đội hỗn hợp nam nữ là: Bùi Thị Bích Diệp, Đinh Hồng Dương, Phạm Minh Quân, Phạm Trường Giang.

VĐV Nguyễn Minh Tuyên giành huy chương Bạc nội dung Kumite cá nhân nam hạng cân 50kg.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các đoàn có thành tích tốt ở nội dung Kata đồng đội nữ.

Các VĐV Ninh Bình còn giành 2 Huy chương Đồng ở nội dung Kata đồng đội nữ là: Bùi Phương Thúy, Bùi Thị Mai Lan, Lê Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Chinh; nội dung Kata đồng đội nam: Bùi Chí Công, Bùi Huy Quyền, Giang Việt Anh, Phạm Quang Hào.

Chương trình thi đấu môn Karate diễn ra từ ngày 4/11 đến 8/11/2026.