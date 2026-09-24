Karate đưa Việt Nam lên bảng vàng ASIAD 20
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu xuất sắc để đánh bại đội tuyển Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.
Để đứng trên bục cao nhất ở nội dung Kata đồng đội nữ, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên đã có hành trình hoàn hảo tại ASIAD 20 khi giành chiến thắng 5-0 trong cả 3 trận đấu ở tứ kết (với Nepal), bán kết (Đài Bắc Trung Hoa).
Trong trận tranh HCV, Team Việt Nam kết thúc bài thi với số điểm lần lượt 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm trong khi Iran nhận 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3 điểm. Với kết quả này, Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 và bước lên bục cao nhất, đồng thời giúp Thể thao Việt Nam nhảy vọt trên bảng tổng sắp huy chương (từ 26 lên 16).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/karate-dua-viet-nam-len-bang-vang-asiad-20-post358397.html