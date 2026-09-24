Karate đưa Việt Nam lên bảng vàng ASIAD 20

Để đứng trên bục cao nhất ở nội dung Kata đồng đội nữ, Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên đã có hành trình hoàn hảo tại ASIAD 20 khi giành chiến thắng 5-0 trong cả 3 trận đấu ở tứ kết (với Nepal), bán kết (Đài Bắc Trung Hoa).

Trong trận tranh HCV, Team Việt Nam kết thúc bài thi với số điểm lần lượt 8,8; 8,2; 8,8; 8,3 và 8,6 điểm trong khi Iran nhận 8,4; 7,9; 8,4; 7,6 và 8,3 điểm. Với kết quả này, Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 và bước lên bục cao nhất, đồng thời giúp Thể thao Việt Nam nhảy vọt trên bảng tổng sắp huy chương (từ 26 lên 16).