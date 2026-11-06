Karate Công an nhân dân giành cú đúp Huy chương Vàng

Tại chung kết nội dung Kumite cá nhân nam hạng dưới 60kg, nhà vô địch SEA Games Khuất Hải Nam đánh bại võ sĩ Trương Văn Đức (đoàn Hà Nội) với tỷ số 3-1, mang về tấm Huy chương Vàng cho Karate Công an nhân dân.

Đặng Ngọc Sơn và Khuất Hải Nam (áo đỏ) liên tiếp mang về 2 tấm Huy chương Vàng môn Karate cho Thể thao Công an nhân dân trong ngày 6/11. Ảnh: Tanmido

Chiến thắng tại đại hội lần này tiếp tục nối dài thành tích của Khuất Hải Nam. Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan cuối năm 2025, trong lần đầu tham dự sân chơi này, Khuất Hải Nam đã giành Huy chương Vàng sau khi đánh bại Worakrit Chanchang với tỷ số 6-1. Chiến thắng của Khuất Hải Nam cũng mang về tấm Huy chương Vàng thứ 18 cho Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games đó

Trở lại với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X -2026, niềm vui tiếp tục đến với Thể thao Công an nhân dân trong ngày 6/11, võ sĩ Đặng Hồng Sơn đã giành chiến thắng 5-0 trước Ngọc Tiến tại chung kết nội dung Kumite cá nhân nam hạng dưới 67 kg qua đó mang về tấm Huy chương Vàng thứ ba cho Karate Công an nhân dân tại đại hội.

Trước đó, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã giành Huy chương Vàng nội dung kata cá nhân nữ. Như vậy, các võ sĩ Karate Công an nhân dân đã giành tổng cộng 3 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X -2026.

Môn Karate tại đại hội diễn ra từ ngày 4 đến 8/11, với 25 bộ huy chương và sự tham gia tranh tài của 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.