Karate Công an nhân dân giành 7 huy chương, xếp thứ ba toàn đoàn

Trong số 3 huy chương Vàng giành được, tấm huy chương Vàng đầu tiên thuộc về Trung sĩ Nguyễn Ngọc Trâm ở nội dung kata cá nhân nữ. Bài biểu diễn của nữ võ sĩ hai lần liên tiếp giành huy chương Vàng ASIAD đã thuyết phục ban giám khảo, giúp cô đạt điểm số cao và giành vị trí dẫn đầu.

Đội tuyển Karate Công an nhân dân tham dự 12/25 nội dung thi đấu tại Đại hội với lực lượng 17 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Ảnh: Tanmido

Tiếp đó, ngày 6/11, các võ sĩ Công an nhân dân tiếp tục giành thêm 2 huy chương Vàng ở các nội dung kumite cá nhân nam.

Tại chung kết hạng cân dưới 60kg, nhà vô địch SEA Games Khuất Hải Nam đánh bại võ sĩ Trương Văn Đức (đoàn Hà Nội) với tỷ số 3-1, mang về huy chương Vàng thứ hai cho Karate Công an nhân dân.

Cũng trong ngày thi đấu này, ở chung kết kumite cá nhân nam hạng cân dưới 67kg, võ sĩ Đặng Hồng Sơn giành chiến thắng 5-0 trước đối thủ đến từ Đồng Nai, qua đó mang về huy chương Vàng thứ ba cho đoàn.

Kết thúc môn Karate, Đoàn TP Hà Nội đứng đầu toàn đoàn với 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đoàn Thể thao Công an nhân dân đứng thứ ba với 3 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 8/11, với 25 bộ huy chương và sự tham gia tranh tài của 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị trên cả nước.