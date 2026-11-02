KARA ấp ủ chuyến lưu diễn toàn cầu

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, KARA đang chuẩn bị cho cột mốc 20 năm thành lập vào năm 2027 với nhiều dự định đặc biệt. Các thành viên không chỉ mong muốn phát hành sản phẩm âm nhạc mới, tổ chức concert quy mô lớn mà còn ấp ủ kế hoạch đưa nhóm nhạc đến gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Cuối tuần qua, KARA tổ chức sự kiện gặp gỡ người hâm mộ mang tên "Hello, Kamilia!" trong hai ngày 23 và 24/10 tại nhà thi đấu Yokohama Buntai, Nhật Bản. Đây là dịp để các thành viên hội ngộ người hâm mộ, đồng thời chia sẻ những dự định đáng chú ý trước thềm kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Trong phiên giao lưu cuối chương trình, MC Masayuki Furuya đặt câu hỏi về những điều KARA muốn thực hiện cùng cộng đồng người hâm mộ Kamilia trong năm 2027. Câu trả lời của các thành viên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mỗi người đều đưa ra một mong muốn riêng, nhưng tất cả đều hướng đến việc duy trì hoạt động của nhóm.

Theo một khán giả có mặt tại sự kiện, Youngji bày tỏ mong muốn KARA có thể tổ chức thêm một concert thuộc chuỗi KARASIA. Trong khi đó, Gyuri hy vọng nhóm sẽ có cơ hội trở lại sân khấu Dome danh giá tại Nhật Bản. Seungyeon mong muốn phát hành âm nhạc mới, còn Jiyoung muốn thử sức với những màn trình diễn vũ đạo mới mẻ.

Đáng chú ý, Nicole khiến người hâm mộ phấn khích khi đề cập đến mong muốn đưa KARA thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Ngay khi nghe đồng đội nhắc đến ý tưởng này, Gyuri lập tức hào hứng nhắc lại: "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới!".

Nicole chia sẻ thêm rằng KARA thời gian gần đây đã có cơ hội gặp gỡ khán giả tại nhiều nơi như Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, các thành viên vẫn mong muốn mở rộng hành trình biểu diễn, đến với nhiều quốc gia hơn để gặp gỡ những người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm suốt nhiều năm.

Không chỉ nói về kế hoạch tương lai, các thành viên KARA còn dành thời gian bày tỏ tình cảm và sự biết ơn đối với Kamilia. Youngji cho biết ban đầu cô đến Nhật Bản với hy vọng mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ, nhưng chính sự cổ vũ và tình cảm của khán giả lại tiếp thêm động lực cho cô. Nữ thần tượng thừa nhận bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy những gương mặt thân quen và có cơ hội cùng mọi người tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt.

Jiyoung cũng xúc động khi nhắc đến cuộc hội ngộ này. Cô cho biết được nhìn thấy nụ cười của người hâm mộ là khoảnh khắc bản thân đã mong chờ từ lâu. Nữ ca sĩ nhấn mạnh năm tới sẽ là cột mốc quan trọng đối với KARA và hy vọng có thể tiếp tục gặp gỡ Kamilia trong những dịp đặc biệt như vậy.

Về phần mình, Seungyeon gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã tạo nên những kỷ niệm đẹp và tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của các thành viên. Cô tin rằng KARA vẫn còn nhiều điều thú vị phía trước, đồng thời bày tỏ hy vọng nhận được sự ủng hộ của khán giả khi nhóm bước sang năm hoạt động thứ 20.

Gyuri cũng không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Nữ ca sĩ cho biết cô hạnh phúc vì sau 19 năm, KARA vẫn có thể cùng người hâm mộ tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ. Cô hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến những màn trình diễn chất lượng trong tương lai.

Ra mắt ngày 29/3/2007 dưới trướng DSP Media, KARA từng là một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ K-pop thứ hai. Nhóm ghi dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Mr., STEP và Honey. Năm 2013, KARA trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert tại Tokyo Dome (Nhật Bản), với 45.000 vé được bán hết chỉ trong vòng 5 phút.

Sau nhiều biến động về đội hình và giai đoạn tạm ngừng hoạt động từ năm 2016, KARA chính thức tái hợp vào năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập với EP Move Again, đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc When I Move.

Đến năm 2024, nhóm tiếp tục phát hành album đĩa đơn I Do I Do, trong đó có ca khúc Hello với phần giọng hát chưa từng được công bố của cố thành viên Goo Hara. Đây cũng là sản phẩm đặc biệt khi lưu giữ giọng hát của cả sáu thành viên trong cùng một ca khúc.

Với những chia sẻ mới nhất, KARA cho thấy các thành viên vẫn dành nhiều tâm huyết cho hành trình chung, bất chấp những thăng trầm đã trải qua. Cột mốc 20 năm vào năm 2027 vì thế không đơn thuần là dịp nhìn lại quá khứ, mà còn mở ra kỳ vọng về một chương mới của nhóm nhạc từng góp phần tạo nên dấu ấn cho K-pop trên thị trường quốc tế.