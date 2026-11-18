Theo Page Six, mới đây, Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ chính thức công bố danh sách đề cử của lễ trao giải Grammy lần thứ 69. Đáng chú ý, Kanye West nhận được đề cử ở hạng mục Album Rap xuất sắc nhất với phiên bản mở rộng của album Bully. Đây cũng là lần thứ 77 nam rapper được đề cử Grammy trong sự nghiệp.

Kanye West nhận được đề cử ở hạng mục Album Rap xuất sắc nhất với phiên bản mở rộng của album Bully.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng vấp phải những phản ứng trái chiều, đặc biệt từ bộ phận khán giả không đồng tình với việc Kanye West tiếp tục được ghi nhận tại giải thưởng. Trên nền tảng X, một tài khoản đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho Kanye West?".

Một người khác bày tỏ sự bức xúc: "Kanye từng công khai ca ngợi Hitler. Điều này thật đáng xấu hổ". Trong khi đó, một bình luận nhận được sự chú ý cho rằng: "Làm sao chúng ta có thể xem Grammy là một giải thưởng nghiêm túc khi Kanye West vẫn được đề cử?".

Không chỉ Kanye West, việc Chris Brown xuất hiện trong danh sách đề cử ở các hạng mục R&B cũng gây tranh luận vì những bê bối bạo lực trong quá khứ của nam ca sĩ. Một số khán giả cho rằng việc cả hai nghệ sĩ cùng được đề cử khiến họ đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá và trách nhiệm của ban tổ chức Grammy.

Trước những phản ứng này, Page Six đã liên hệ Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ để đề nghị bình luận.

Những năm qua, Kanye West liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì các phát ngôn mang tính phân biệt. Tháng 1/2026, nam rapper đăng lời xin lỗi trên một trang quảng cáo toàn trang của The Wall Street Journal, thừa nhận những hành động và phát ngôn trong quá khứ đã gây tổn thương.

Kanye West liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích vì các phát ngôn mang tính phân biệt.

Nam rapper cũng đề cập đến những ảnh hưởng từ vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều năm trước, song khẳng định điều đó không thể biện minh cho hành vi của mình.

Trước đó, Kanye West từng bị hủy tiết mục biểu diễn tại Grammy 2022 vì những hành vi gây lo ngại trên mạng xã hội. Năm 2025, anh và vợ Bianca Censori tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện trên thảm đỏ Grammy với trang phục xuyên thấu táo bạo.

Việc Kanye West trở lại danh sách đề cử Grammy 2027 vì thế tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa việc ghi nhận thành tựu âm nhạc và trách nhiệm của nghệ sĩ trước công chúng.

Kanye West từng bị hủy tiết mục biểu diễn tại Grammy 2022 vì những hành vi gây lo ngại trên mạng xã hội.