Kang Hoon và Lee Yi Dam mở ra chương mới trong Happy Anding

Có những ước mơ từng khiến người ta sẵn sàng đánh đổi nhiều năm thanh xuân để theo đuổi, nhưng không phải ai cũng đủ may mắn nhìn thấy thành quả. Happy Anding, bộ phim mới của tvN, khai thác câu chuyện ấy qua hành trình của ba diễn viên hài đã miệt mài tìm kiếm cơ hội trong suốt một thập kỷ. Họ từng bước đi qua những khó khăn của nghề nghiệp, những mối quan hệ kéo dài và cả những lựa chọn buộc bản thân phải nhìn lại. Cuộc gặp gỡ với một người phụ nữ bí ẩn trở thành khởi đầu cho những chuyển biến mới, đưa các nhân vật đến gần hơn với câu hỏi về tương lai và con đường mình thực sự muốn theo đuổi.

Poster vừa được công bố giới thiệu sáu nhân vật trung tâm, gồm Kang Tae Gu (Kang Hoon), Kim Nam Il (Cho Hyun Chul), Han Jun Seo (Kim Jung Jin), Go Eun Young (Lee Yi Dam), Lee Na Yeon (Moon Hee) và Go Ji Young (Yoon Ga Yi). Ba nhân vật nam là thành viên của nhóm hài Asura, đã cùng nhau trải qua 10 năm chật vật để tạo dựng tên tuổi. Trong khi đó, sự xuất hiện của ba nhân vật nữ hứa hẹn tạo nên những thay đổi trong các mối quan hệ vốn đã kéo dài nhiều năm. Biểu cảm tươi sáng của sáu nhân vật đi kèm dòng chú thích: “Điều duy nhất chúng ta cần lúc này là một bước ngoặt bất ngờ”, gợi mở tinh thần lạc quan của bộ phim trước những ngã rẽ khó đoán trong cuộc sống.

Kang Hoon cùng dàn diễn viên trong phim Happy Anding.

Kang Tae Gu, trưởng nhóm Asura, kiên trì theo đuổi giấc mơ diễn hài suốt 10 năm nhưng dần phải đối diện với thực tế. Kim Nam Il chật vật cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu với Lee Na Yeon, trong khi Han Jun Seo khó mở lòng với người khác. Mỗi thành viên đều có những nỗi niềm riêng trên hành trình trưởng thành.

Go Eun Young, người hâm mộ nhiệt thành của Asura, mang đến những thay đổi trong mối quan hệ giữa các nhân vật. Em gái cô, Go Ji Young, tạo thêm sức sống cho câu chuyện, còn Lee Na Yeon bắt đầu nhìn lại mối tình kéo dài 10 năm với Kim Nam Il.

Đạo diễn Jung Ji Hyun cho biết Happy Anding là câu chuyện gần gũi về những người từng theo đuổi ước mơ táo bạo. Phim khắc họa hành trình khép lại một chặng đường để hướng đến tương lai mới.

Biên kịch Ahn Ah Reum mong muốn truyền tải thông điệp khích lệ qua tác phẩm. Theo cô, dù kết thúc là khởi đầu mới hay lời tạm biệt, mỗi người đều nên có ít nhất một lần dốc hết lòng cho điều mình lựa chọn.