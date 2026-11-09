Kang Ha Neul và Kim Hye Jun xác nhận tham gia phim truyền hình y khoa mới

Màn ảnh Hàn Quốc chuẩn bị đón thêm một bộ phim y khoa đáng chú ý mang tên Mind Doctor (tên dự kiến). Dự án vừa xác nhận sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực gồm Kang Ha Neul, Kim Hye Jun, Heo Joon Ho và Kim Sun Young. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Kang Ha Neul và Kim Hye Jun đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Theo thông tin được công bố, Mind Doctor là phim truyền hình phát sóng khung giờ thứ Sáu - thứ Bảy của đài MBC. Tác phẩm kể về một thiên tài phẫu thuật quyết định từ bỏ mọi thứ sau cái chết của anh trai, chuyển sang làm việc tại khoa tâm thần và dần trở thành một bác sĩ thực sự có khả năng chữa lành những tổn thương trong lòng người khác.

Kang Ha Neul, Kim Hye Jun và nhiều diễn viên khác xác nhận tham gia phim truyền hình y khoa mới.

Thông qua thế giới bí ẩn của tâm trí con người, bộ phim khai thác hành trình thấu hiểu cảm xúc, đối diện những tổn thương và tìm kiếm sự chữa lành. Thay vì chỉ tập trung vào các ca bệnh hay những tình huống căng thẳng trong phòng phẫu thuật, Mind Doctor còn đặt trọng tâm vào đời sống nội tâm của bệnh nhân lẫn những người làm nghề y.

Trong phim, Kang Ha Neul đảm nhận vai Lee Si Chan, người từng được ca ngợi là thiên tài phẫu thuật với kỹ năng chuyên môn hoàn hảo. Tuy nhiên, nhân vật lại có tính cách lạnh lùng, thiếu sự đồng cảm và không mấy quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sau khi anh trai qua đời, Lee Si Chan quyết định rời bỏ vị trí bác sĩ phẫu thuật để trở thành bác sĩ nội trú tại khoa tâm thần.

Bước ngoặt này mở ra hành trình thay đổi của nhân vật. Từ một người từng xem nhẹ lĩnh vực tâm thần, Lee Si Chan dần học cách nhìn nhận thế giới cảm xúc của những người xung quanh. Trong quá trình chữa lành cho bệnh nhân, anh cũng bắt đầu nhận ra những góc khuất trong chính tâm hồn mình.

Nam diễn viên Hàn Quốc Kang Ha Neul.

Đồng hành cùng Kang Ha Neul là Kim Hye Jun trong vai Go Jung Hyun, bác sĩ nội trú năm thứ hai tại khoa tâm thần và cũng là người hướng dẫn Lee Si Chan. Là người dành nhiều tình yêu và niềm tự hào cho công việc của mình, Go Jung Hyun thường xuyên xảy ra xung đột với đàn em mới chuyển đến. Đặc biệt, cô không hài lòng khi Lee Si Chan từng có thái độ xem nhẹ chuyên ngành tâm thần.

Trong khi đó, Heo Joon Ho hóa thân thành Kim Man Cheol, người thầy từng dìu dắt Lee Si Chan trong lĩnh vực phẫu thuật và hiện giữ chức vụ giám đốc bệnh viện. Khi học trò quyết định rời bỏ ông để chuyển đến khoa tâm thần tại một bệnh viện chi nhánh, Kim Man Cheol tìm mọi cách đưa anh trở lại.

Kim Sun Young đảm nhận vai Park Mi Ran, trưởng khoa tâm thần tại bệnh viện chi nhánh. Từng là nhân vật có công lớn trong việc vực dậy cơ sở này, bà trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ và sẵn sàng đối đầu với Kim Man Cheol.

Với sự góp mặt của bốn diễn viên giàu kinh nghiệm, Mind Doctor được kỳ vọng mang đến câu chuyện y khoa giàu cảm xúc, khai thác sâu những tổn thương và quá trình chữa lành tâm hồn. Phim dự kiến lên sóng trong năm 2027 trên đài MBC.