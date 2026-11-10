Kang Ha Neul và Kim Hye Jun hóa thân thành 'cặp đôi chữa lành tâm hồn'

Mind Doctor, bộ phim phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần trên đài MBC, kể về một bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Sau cái chết của anh trai, anh quyết định từ bỏ tất cả để chuyển sang làm việc tại khoa tâm thần, từ đó trở thành một bác sĩ thực thụ biết thấu hiểu và chữa lành tâm hồn. Tác phẩm đưa người xem khám phá thế giới nội tâm đầy bí ẩn của con người, đồng thời khắc họa hành trình chữa lành những tổn thương.

Kang Ha Neul sẽ vào vai Lee Si Chan, một người từng được mệnh danh là “bác sĩ phẫu thuật thiên tài” nhưng đã từ bỏ danh xưng đó để trở thành bác sĩ nội trú khoa tâm thần. Dù sở hữu kỹ năng phẫu thuật hoàn hảo, Lee Si Chan lại là một người lạnh lùng, thiếu đi sự đồng cảm với con người. Tuy nhiên, sự ra đi của anh trai đã khiến anh chuyển sang khoa tâm thần, và chính tại đây, anh bắt đầu thay đổi. Lee Si Chan dần học cách thấu hiểu trái tim người khác, đồng thời cũng khám phá ra những cảm xúc sâu kín trong chính tâm hồn mình.

Kim Hye Jun đảm nhận vai Go Jung Hyun, người hướng dẫn của Lee Si Chan và hiện là bác sĩ nội trú năm hai khoa tâm thần. Với lòng tự hào và tình yêu sâu sắc dành cho công việc của một bác sĩ tâm thần, Go Jung Hyun thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với Lee Si Chan, người từng coi thường chuyên khoa này, khi anh trở thành cấp dưới của cô.

Heo Joon Ho sẽ hóa thân thành Kim Man Cheol, người từng hướng dẫn Lee Si Chan trong lĩnh vực phẫu thuật và hiện là Giám đốc bệnh viện. Khi Lee Si Chan quyết định rời bỏ ông để chuyển sang khoa tâm thần tại một bệnh viện chi nhánh, Kim Man Cheol đã tìm mọi cách để đưa anh trở về.

Kim Sun Young vào vai Park Mi Ran, trưởng khoa Tâm thần tại bệnh viện chi nhánh. Là một nhân vật huyền thoại từng góp công lớn trong việc vực dậy bệnh viện chi nhánh này, Park Mi Ran trở thành đối trọng của Kim Man Cheol, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho các bác sĩ trẻ.

Khán giả hiện đã rất mong chờ sự kết hợp ăn ý giữa Kang Ha Neul, Kim Hye Jun, Heo Joon Ho và Kim Sun Young, khi họ cùng chuẩn bị mang đến những liều thuốc chữa lành tâm hồn. Mind Doctor dự kiến ​​sẽ ra mắt vào năm 2027.