Kang Dong Won gửi hoa đến đám cưới của một người hâm mộ

Nam diễn viên Kang Dong Won đã thực hiện lời hứa với một người hâm mộ trong một buổi giao lưu tại rạp chiếu phim. Anh vẫn ghi nhớ tấm thiệp mời đám cưới mà một người hâm mộ (lúc đó đang chuẩn bị kết hôn) đã trao tận tay cho mình, và sau đó đã gửi hoa chúc mừng đến hôn lễ của người này.

Gần đây, trên một tài khoản dành cho người hâm mộ Kang Dong Won đã xuất hiện bài viết với tiêu đề "Kết quả của lời hứa gửi hoa từ 4 tháng trước", kèm theo hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc vòng hoa được chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng Sáu vừa qua, trong một buổi giao lưu tại rạp nhân dịp quảng bá bộ phim Wild Sing, một người hâm mộ đã thay mặt một người bạn sắp kết hôn đưa ra một yêu cầu đặc biệt với Kang Dong Won. Người này đã chìa ra một cuốn sổ phác thảo với ba lựa chọn: "gửi hoa chúc mừng", "gửi tiền mừng cưới" hoặc "đến dự đám cưới" và nhờ anh chọn một trong số đó.

Trong số các lựa chọn được đưa ra, Kang Dong Won đã chọn "gửi hoa chúc mừng". Ban đầu, người hâm mộ cứ ngỡ anh chỉ chọn ngẫu hứng cho vui. Thế nhưng, sau khi buổi giao lưu trên sân khấu kết thúc, trước cả khi rời khỏi địa điểm tổ chức, Kang Dong Won đã trực tiếp tiến về phía người hâm mộ đó để gửi lời chúc mừng. Anh cũng nhận lấy tấm thiệp mời đám cưới và hứa sẽ gửi tặng hoa chúc mừng.

Khoảng bốn tháng sau, một lẵng hoa chúc mừng mang tên "Diễn viên Kang Dong Won" đã được gửi đến địa điểm tổ chức đám cưới. Trong một bài đăng trên mạng, người hâm mộ này đã bày tỏ lòng biết ơn: "Thú thật là vì chúng tôi đã gửi yêu cầu từ rất lâu rồi nên cứ ngỡ anh ấy đã quên mất, thực ra chúng tôi cũng chẳng kỳ vọng gì cả. Nhờ có anh ấy mà cô dâu cảm thấy mình thực sự đặc biệt. Kang Dong Won là tuyệt nhất!".

Khi câu chuyện lan truyền, nhiều cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ. Họ nhận xét rằng, điều vốn có thể chỉ được xem là một cử chỉ chiều lòng người hâm mộ mang tính hình thức, thoáng qua, thì nay lại được thực hiện bằng hành động thiết thực. Nhiều người để lại bình luận như: "Ghen tị quá đi"; "Một món quà đáng nhớ suốt cả cuộc đời"; "Thật tuyệt vời khi anh ấy giữ đúng lời hứa của mình"...

Kang Dong Won chuẩn bị góp mặt trong bộ phim lãng mạn cổ trang Hon: Samgakui Sigancủa Netflix, cùng với dự án phim điện ảnh Subjugation (tên tạm gọi) do Kwak Kyung-taek làm đạo diễn.