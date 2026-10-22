Kane tỏa sáng, Bayern Munich và Arsenal đôi công mãn nhãn

HLV đội tuyển Đức bị ống kính máy quay bắt gặp đang theo dõi trận đấu trên khán đài sân Allianz Arena, nhiều khả năng ông tới xem trận đấu này để có thể quan sát phong độ thực tế trên sân của các tuyển thủ Đức như Aleksandar Pavlovic hay Kai Harvertz, cũng như tài năng trẻ Lennart Karl, nhằm chuẩn bị cho các đợt tập trung sắp tới.

Klopp dự khán trận đấu giữa Bayern Munich và Arsenal (Ảnh: Getty Images)

Thế nhưng, màn trình diễn siêu hạng của Harry Kane mới là tâm điểm của trận đấu này. Tiền đạo người Anh tiếp tục khẳng định mình là một trong những mũi nhọn toàn diện nhất châu Âu, khi có đường kiến tạo như đặt vào chân Alphonso Davies ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Bản thân anh sau đó cũng thực hiện thành công quả đá phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1, qua đó đánh dấu pha lập công thứ 16 vào lưới Arsenal trong suốt sự nghiệp.

Harry Kane có màn trình diễn chói sáng (Ảnh: Getty Images)

Arsenal cũng có câu trả lời đanh thép để chứng tỏ ngôi vị á quân Champions League mùa giải trước là hoàn toàn xứng đáng. “Pháo thủ” chịu tổn thất nặng nề khi Bukayo Saka phải rời sân từ phút thứ 7 vì chấn thương. Dù vậy, họ vẫn tìm kiếm được bàn mở tỷ số nhờ công của Eze.

Đại diện nước Anh thể hiện bản lĩnh ngoan cường của mình, khi họ không bị cuốn theo lối chơi của Bayern Munich sau bàn thua thứ 2. Và tới phút 81, Declan Rice lạnh lùng dứt điểm ở góc hẹp đánh bại Neuer, gỡ hòa cho đội khách.

Arsenal vẫn là một đối thủ khó nhằn với Hùm xám xứ Bavaria (Ảnh: Getty Images)

Tỷ số hòa 2-2 là một kết quả xứng đáng với những nỗ lực của cả 2 bên. Với người hâm mộ, họ đã được chứng kiến một trong những trận đấu cân tài cân sức nhất từ đầu mùa giải tới giờ. Trận hòa này giúp Arsenal tiếp tục nằm trong top 8 sau vòng 3 League Phase với 1 điểm nhiều hơn Barcelona, còn Bayern Munich tạm thời xếp thứ 14 với 5 điểm sau 3 trận.