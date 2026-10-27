Kane nghẹn ngào trong ngày nhận Quả bóng vàng

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.

Vượt qua hai đối thủ nặng ký Kylian Mbappe và Lamine Yamal, tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sở hữu danh hiệu này kể từ sau kỳ tích của Michael Owen năm 2001. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Kane sau một mùa giải phi thường với 73 pha lập công sau 65 lần ra sân ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia (hiệu suất 1,12 bàn/trận).

Trước sự chứng kiến của dàn sao tề tựu tại quê nhà, Kane có bài phát biểu nhận giải đầy xúc động. Bên cạnh lời cảm ơn gửi tới gia đình và các cựu huấn luyện viên Tottenham Hotspur như Tim Sherwood hay Harry Redknapp, tiền đạo người Anh đặc biệt hướng về người thầy hiện tại ở Bayern Munich, Vincent Kompany, người đang trong quá trình hồi phục tại bệnh viện sau cơn đột quỵ bất ngờ trên sân tập tuần trước.

Bày tỏ sự nghẹn ngào trên bục vinh danh, Kane bộc bạch: “Tôi thực sự gần như không thốt nên lời. May mắn là tôi đã kịp chuẩn bị một danh sách ghi chú ở đây. Xin cảm ơn ban tổ chức và tạp chí France Football vì một sự kiện tuyệt vời. Được đứng tại London càng khiến khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết".

"Tối nay dường như là một điềm lành đối với tôi. Cảm ơn mọi người đã bình chọn. Tôi hiểu rằng cuộc đua năm nay cực kỳ khốc liệt khi khán phòng này quy tụ những đối thủ kiệt xuất, những người đồng đội và các ngôi sao đẳng cấp thế giới. Xin chúc mừng tất cả những ai được đề cử tối nay, các bạn chứng minh cho cả thế giới thấy quyết tâm và nỗ lực có thể tạo nên điều kỳ diệu gì".

Khép lại bài phát biểu, người đội trưởng đã dành những lời trang trọng nhất cho tập thể Bayern Munich: “Gửi tới các đồng đội tại Bayern Munich, tối nay có Michael, Upa, Lucho, Lenny cùng ngồi dưới kia. Nếu không có các bạn và toàn thể đội bóng, kỳ tích này chắc chắn không thể xảy ra".

"Cách các bạn thúc đẩy tôi, cách chúng ta cạnh tranh sòng phẳng, như việc tôi đối đầu trực diện với Upa trên sân tập mỗi tuần, đã giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn và không ngừng hoàn thiện bản thân. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều".

Kane dẫn đầu với 612 điểm trong một cuộc bầu chọn sít sao, khi Mbappe bám sát ở mốc 579 điểm và Yamal đứng thứ ba với 532 điểm.