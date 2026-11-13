Kane giúp tuyển Anh giành vé sớm vào tứ kết Nations League

Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Trong ngày vượt huyền thoại Peter Shilton để lập kỷ lục 126 lần khoác áo đội tuyển Anh, chủ nhân Quả bóng Vàng 2026, Harry Kane trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho "Tam Sư".

Tuyển Anh áp đảo với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,81 so với 1,22 của Croatia. Phút 24, từ đường chuyền dài của Kane, Jude Bellingham kiến tạo cho Morgan Rogers mở tỷ số.

Sang hiệp hai, pha đánh đầu phá bóng lỗi của Jarell Quansah ở phút 59 tạo điều kiện để Petar Sucic gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đến phút 64, chính Quansah bị Ivan Smolcic phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Kane thực hiện thành công quả phạt đền đưa tuyển Anh thắng chung cuộc 2-1.

Trước trận đấu, Kane được Peter Shilton, Luka Modric và Hoàng tử William vinh danh cho cột mốc 126 trận. Pha lập công vào lưới Dominik Livakovic cũng là bàn thứ 92 của anh cho tuyển Anh, cân bằng thành tích của Robert Lewandowski và chỉ kém Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cùng Ali Daei. Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich đồng thời nối dài chuỗi ghi bàn lên sáu trận liên tiếp tại Nations League.

Trận thắng nhọc nhằn Croatia đưa tuyển Anh vào trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng C Nations League A với đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha vào ngày 16/11.

Ngược lại, thất bại tại Wembley khiến Croatia lần đầu tiên trong lịch sử thua bốn trận liên tiếp. Đội bóng của Slaven Bilic sẽ phải tiếp đón Cộng hòa Czech để tranh suất trụ hạng Nations League A.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.