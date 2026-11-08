Kane giúp Bayern tiến gần cột mốc lịch sử

Kane thi đấu ấn tượng sau khi ký hợp đồng mới với Bayern.

Dù không trực tiếp ghi bàn, đương kim Quả bóng vàng vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lối chơi của Bayern. Sau đường kiến tạo ở trận gặp Dortmund, Atletico Madrid, Kane tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền cho Joshua Kimmich và Lennart Karl xé lưới Mainz. Tổng cộng, ngôi sao sinh năm 1993 đã có 10 pha lập công và 11 đường kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này.

Chiến thắng 2-1 giúp Bayern nâng mạch bất bại trên sân khách tại Bundesliga lên con số 31 trận (23 thắng, 8 hòa), thành tích cao thứ hai lịch sử, chỉ sau chuỗi 33 trận bất bại từ năm 2012 đến 2014.

Phút 14, từ sai lầm trong khâu kiểm soát bóng của Mainz, Kane kiến tạo để Joshua Kimmich tung cú sút xa mở tỷ số. Đội chủ nhà tưởng như đã gỡ hòa nhờ cú đánh đầu của Jae-Sung Lee, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tình huống này cũng khép lại trận đấu của Manuel Neuer, người phải rời sân vì chấn thương.

Đầu hiệp hai, Kane tiếp tục ghi dấu ấn. Sau khi cú sút đầu tiên bị cản phá, anh bình tĩnh chuyền bóng cho Lennart Karl dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho Bayern. Đội khách sau đó còn có cơ hội gia tăng tỷ số khi Alphonso Davies bị phá bóng ngay trên vạch vôi, còn Dayot Upamecano đánh đầu trúng xà ngang.

Mainz chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số trong thời gian bù giờ nhờ pha đánh đầu của Phillip Tietz. Dù vậy, nỗ lực muộn màng không đủ giúp đội chủ nhà tránh thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Bayern giành trọn ba điểm và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.