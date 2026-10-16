Kane gần như đóng cửa trở lại Premier League

Harry Kane tiến gần thỏa thuận gia hạn với Bayern Munich tới năm 2029, qua đó giảm mạnh khả năng trở lại Premier League.

Theo AS, Kane và Bayern về cơ bản đã thống nhất hợp đồng mới có thời hạn tới mùa hè 2029. Nếu ký kết đúng kế hoạch, tiền đạo người Anh sẽ ở Munich tới năm 36 tuổi.

Điều này gần như khép lại khả năng Kane trở lại Premier League trong những năm còn sung sức nhất. Anh hiện có 213 bàn tại giải đấu, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại và kém kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer 47 bàn.

Khi rời Tottenham sang Bayern năm 2023 với giá khoảng 100 triệu euro, Kane vẫn được xem là có thể trở lại Anh sau vài mùa giải để tiếp tục săn kỷ lục. Ba năm sau, ưu tiên của anh dường như đã thay đổi.

Kane thích nghi rất nhanh tại Đức. Anh đã ghi 101 bàn ở Bundesliga và ba mùa liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới. Tại Champions League, tiền đạo người Anh cũng đang có chuỗi 9 trận liên tiếp ghi bàn.

Quan trọng hơn, Bayern mang lại cho Kane cơ hội cạnh tranh danh hiệu đều đặn, thứ anh thiếu trong phần lớn thời gian khoác áo Tottenham. Vì vậy, kỷ lục của Shearer không còn là lý do đủ lớn để kéo anh trở lại Anh.

Bayern cũng có lý do để giữ Kane. Dù đã ngoài 30 tuổi, anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cao, đồng thời có thể lùi sâu, kết nối tuyến giữa và tạo khoảng trống cho các cầu thủ xung quanh.

Chủ tịch Herbert Hainer trước đó công khai bày tỏ sự lạc quan về khả năng hai bên gia hạn. Nếu hợp đồng tới 2029 được ký, những tin đồn về Barcelona hoặc khả năng Kane trở lại Premier League sẽ giảm đáng kể.

Kane vẫn có thể trở về Anh ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng nếu thời điểm ấy rơi vào năm 2029, cuộc đua với Shearer sẽ khó hơn rất nhiều. Cánh cửa Premier League chưa đóng hẳn, nhưng rõ ràng đã hẹp đi đáng kể.