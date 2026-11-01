Kane đá hỏng phạt đền, Bayern Munich bị Dortmund cưa điểm phút 89

Trước trận đại chiến tại Allianz Arena, Harry Kane được người hâm mộ Bayern chào đón sau khi giành Quả Bóng Vàng 2026. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh lại trải qua 90 phút kém may mắn.

Bayern nhập cuộc chủ động. Phút 10, Michael Olise cứa lòng đưa bóng dội cột dọc. Dortmund đáp trả bằng pha lập công của Jobe Bellingham ở phút 34, nhưng VAR từ chối bàn thắng vì lỗi trước đó.

Kane 'rửa' Quả bóng vàng nhưng anh có trận đấu quá vô duyên - Ảnh: FCBM

Phút 38, Konrad Laimer đá bồi thành công sau cú sút bị thủ môn Gregor Kobel cản phá, đưa Bayern vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà được hưởng phạt đền ở phút 56 sau tình huống Felix Nmecha để bóng chạm tay. Tuy nhiên, Kane lại sút trúng xà ngang, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Chỉ bốn phút sau, Serhou Guirassy tận dụng đường kiến tạo của Carney Chukwuemeka, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Dortmund.

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Phút 66, Kane đánh đầu kiến tạo để Dayot Upamecano dứt điểm cận thành, tái lập lợi thế cho Bayern. Đến phút 75, tiền đạo người Anh tiếp tục kém duyên khi sút trúng cột dọc.

Tưởng chừng Bayern Munich giành trọn ba điểm, Fabio Silva bất ngờ ghi bàn ở phút 89, ấn định tỷ số 2-2.

Kết quả khiến hai đội cùng có 18 điểm sau tám vòng, Bayern giữ ngôi đầu Bundesliga nhờ hiệu số.

Đội hình thi đấu

Bayern: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise (Karl 84'), Saibari (Brown 29'), Gnabry (Stanisic 31'), Kane

Dortmund: Kobel, Gadou (Ryerson 87'), Anton, Schlotterbeck, Beier (Karetsas 67'), Veerman, Bellingham (Inacio 87'), Svensson, Chukwuemeka (Sabitzer 67'), Nmecha (Fabio Silva 76'), Guirassy