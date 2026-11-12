Kane chuẩn bị lập kỷ lục lịch sử ở tuyển Anh

Harry Kane chuẩn bị trở thành cầu thủ nam khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử với 126 lần ra sân.

Theo Reuters, Kane sẽ có lần thứ 126 khoác áo tuyển Anh trong trận gặp Croatia tại Wembley, thuộc UEFA Nations League 2026/27. Cột mốc này giúp tiền đạo 33 tuổi vượt qua kỷ lục 125 trận của cựu thủ môn Peter Shilton, người từng giữ vị trí số một trong hơn ba thập kỷ.

Trước trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lên kế hoạch tổ chức lễ vinh danh Kane ngay tại Wembley. Shilton sẽ trực tiếp tham gia buổi lễ, trong khi Kane cũng giới thiệu danh hiệu Quả bóng vàng 2026 vừa giành được hồi tháng 10 với người hâm mộ.

"Đây chắc chắn là một trong những cột mốc lớn nhất sự nghiệp. Nó cho thấy sự ổn định ở đẳng cấp cao nhất và những nỗ lực âm thầm trong suốt nhiều năm", Kane chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 11/11.

Kane ra mắt tuyển Anh tháng 3/2015, ghi bàn chỉ 79 giây sau khi vào sân thay Wayne Rooney ở trận gặp Lithuania. Hơn 11 năm sau, anh đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 91 bàn thắng, bỏ xa kỷ lục cũ 53 bàn của Rooney.

Tuy nhiên, tiền đạo Bayern Munich chưa muốn dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của Kane là trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi 100 bàn cho tuyển Anh. Anh hiện chỉ còn cách cột mốc này 9 pha lập công.

Theo Reuters, Kane ghi tổng cộng 73 bàn sau 65 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh trong mùa giải trước. Hiệu suất ấn tượng giúp anh giành Quả bóng vàng 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm tiền đạo hàng đầu thế giới.

HLV Thomas Tuchel đánh giá Kane là đội trưởng mẫu mực, luôn duy trì những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất. Ông khẳng định tiền đạo 33 tuổi sẽ đá chính trước Croatia, bất chấp những hoạt động vinh danh trước trận.

Dù liên tục phá kỷ lục cá nhân, Kane vẫn còn một mục tiêu lớn chưa hoàn thành: giành danh hiệu cùng tuyển Anh.

"Vô địch EURO hoặc World Cup cùng đội tuyển luôn là giấc mơ lớn nhất của tôi. Tôi hiểu điều ấy khó khăn đến mức nào, nhưng vẫn có động lực rất lớn để theo đuổi", Kane khẳng định.