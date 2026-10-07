Kane chạm mốc 125 trận, hướng tới 100 bàn cho tuyển Anh

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Cộng hòa Séc. (Ảnh: englandfootball)

Ngày 7/10, đội tuyển Anh giành chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc trên sân Wembley ở lượt trận thứ tư UEFA Nations League. Tâm điểm của trận đấu là đội trưởng Harry Kane, người vừa đạt cột mốc đặc biệt về số lần khoác áo đội tuyển, vừa tiếp tục thể hiện hiệu suất ghi bàn ổn định.

Ngay từ bàn mở tỷ số, Kane đã để lại dấu ấn với đường căng ngang khiến hậu vệ Vladimir Coufal đưa bóng về lưới nhà. Tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich sau đó trực tiếp ghi 2 bàn, nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển Anh lên 91 bàn sau 125 trận.

Màn trình diễn này giúp Kane cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo đội tuyển Anh nam của cựu thủ môn Peter Shilton, người thi đấu cho “Tam sư” trong giai đoạn 1970-1990. Đáng chú ý, Kane chỉ mất 11 năm và 193 ngày để đạt cột mốc trên, nhanh hơn hơn 8 năm so với hành trình của Shilton.

Nếu tiếp tục ra sân trong đợt tập trung đội tuyển vào tháng 11, Kane có cơ hội độc chiếm kỷ lục. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Anh sẽ tiếp Croatia tại Wembley vào ngày 12/11 trước khi làm khách trên sân Tây Ban Nha 3 ngày sau đó.

Không chỉ tiến sát kỷ lục về số lần ra sân, Kane còn tiếp tục nới rộng thành tích với tư cách chân sút số một lịch sử đội tuyển Anh. Với 91 bàn, anh đã bỏ xa Wayne Rooney, người đứng thứ hai với 53 bàn. Kane hiện chỉ còn 9 bàn nữa để chạm mốc 100 bàn ở cấp đội tuyển quốc gia, thành tích mới chỉ có một số rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá nam thế giới đạt được.

Phong độ của chân sút 33 tuổi trong năm 2026 cũng đặc biệt ấn tượng. Kane đã ghi 13 bàn cho đội tuyển Anh trong năm nay, chỉ kém thành tích tốt nhất của chính anh là 16 bàn trong năm 2021. Cú đúp trước Cộng hòa Séc đồng thời đưa đội trưởng tuyển Anh lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại UEFA Nations League mùa 2026-2027 với sáu pha lập công.

Sau trận đấu, Kane gọi đây là một “đêm hoàn hảo” khi cột mốc cá nhân đi kèm chiến thắng thuyết phục của đội tuyển. Trong khi đó, Jude Bellingham dành những lời đánh giá rất cao cho người đội trưởng, cho rằng Kane vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dù đã bước sang tuổi 33.

Thậm chí, tiền vệ Real Madrid đánh giá Kane là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác áo đội tuyển Anh.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận gặp Litva tháng 3/2015 và ghi bàn chỉ ít lâu sau khi vào sân từ ghế dự bị, Kane đã trải qua hơn 11 năm gắn bó với “Tam sư”. Anh hiện giữ hàng loạt cột mốc đáng chú ý, trong đó có kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển, nhiều bàn nhất cho Anh tại các giải đấu lớn và nhiều bàn nhất tại sân Wembley.

Chiến thắng trước Cộng hòa Séc cũng giúp đội tuyển Anh có 9 điểm sau 4 lượt trận tại Nations League, tiếp tục bám đuổi Tây Ban Nha ở bảng A3. Với riêng Kane, hành trình phía trước giờ đây không chỉ là phá kỷ lục 125 trận của Peter Shilton, mà còn hướng tới một cột mốc hiếm có khác: 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.