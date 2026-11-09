Kane bị loại, Messi có tên trong Đội hình hay nhất năm

Kane vừa vượt qua Kylian Mbappe để đoạt Quả Bóng Vàng hồi tháng 10. Tuy nhiên, anh bị Haaland qua mặt trong đội hình của FIFPRO, với tỷ lệ bình chọn 27,6% so với 28,4%. Mbappe, người về nhì trong cuộc đua Quả Bóng Vàng, có tỷ lệ bình chọn cao nhất ở FIFPRO, với 46,0%, sau đó là Lamine Yamal 37,4% và Messi 29,5%.

Messi trở lại World 11 lần đầu tiên kể từ năm 2023. Tiền đạo 39 tuổi nâng kỷ lục cá nhân lên 18 lần được lựa chọn, sau lần đầu xuất hiện năm 2007. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong đội hình năm nay khi chỉ có 13,2% phiếu bầu từ các cầu thủ chuyên nghiệp, đứng thứ tám trong các tiền đạo.

Xét lịch sử, Ronaldo đứng thứ hai với 15 lần liên tiếp được chọn từ năm 2007 đến 2021. Sergio Ramos xếp thứ ba với 11 lần, tiếp theo là Andres Iniesta (9) và Dani Alves (8).