Kane bị chê không xứng giành Quả bóng vàng

Chiến thắng của Kane bị mỉa mai. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau buổi lễ trao giải, Guti bình luận: “Thật trùng hợp khi lễ trao Quả bóng vàng kỷ niệm 70 năm được tổ chức ở London và một cầu thủ London giành chiến thắng. Quả là sự trùng hợp đáng kinh ngạc”.

Cựu danh thủ người Tây Ban Nha sau đó khẳng định Lamine Yamal và Kylian Mbappe mới là những ứng viên xứng đáng hơn. Ông còn lấy biểu cảm của Kane khi được xướng tên làm cơ sở cho nhận định của mình.

“Chỉ cần nhìn gương mặt Kane khi tên anh ấy được công bố. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành Quả bóng vàng. Kane tưởng rằng Yamal và Mbappe sẽ xếp trên mình. Bạn không thể có biểu cảm như vậy nếu tin rằng bản thân xứng đáng chiến thắng”, Guti nhận xét.

Theo DAZN, Guti tỏ rõ sự ngỡ ngàng khi Kane được công bố là chủ nhân danh hiệu. Cựu tiền vệ Real thậm chí còn chỉ trích cách tiền đạo người Anh lúng túng khi mặc áo khoác trong khoảnh khắc nhận giải.

Guti không phải người duy nhất nghi ngờ kết quả bình chọn. Samir Nasri, cựu cầu thủ Arsenal và tuyển Pháp, cũng bày tỏ sự thất vọng trước chiến thắng của Kane: “Kane là Quả bóng vàng ư? Được thôi, những con số thống kê đã tạo nên khác biệt và cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng Kane chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng giành được danh hiệu lớn hay quyết định những trận đấu thực sự quan trọng”.

Dù Kane đã chính thức bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, những tranh cãi từ Guti và Nasri cho thấy chiến thắng này vẫn chưa thuyết phục được tất cả.

Henry đùa với Yamal Yamal nhận được câu hỏi dí dỏm của vị tiền bối sau khi giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026 tại Gala Quả bóng vàng sáng 27/10.