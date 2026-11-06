Kamada tỏa sáng, Crystal Palace thoát hiểm nghẹt thở

Pha lập công của Kamada giúp Palace thoát khỏi cảnh trắng tay. Ảnh: EPA.

Pha lập công muộn màng của Daichi Kamada đã giúp Crystal Palace giật lại trận hòa 1-1 đầy cảm xúc trước Hoffenheim tại Europa League. Kết quả nghẹt thở trên thánh địa Selhurst Park mang lại sự giải tỏa to lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Pierre Sage sau chuỗi ngày ảm đạm.

Bước vào cuộc tiếp đón đối thủ đến từ nước Đức, Crystal Palace chịu áp lực đè nặng do phong độ sa sút tại giải Ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Pierre Sage rất cần một màn trình diễn bùng nổ ở đấu trường châu lục nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

Niềm vui suýt đến với khán giả thành London khi Kamada sút tung lưới đối phương, song trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Chưa kịp hoàn hồn sau cơ hội hụt, Những chú đại bàng lập tức nhận gáo nước lạnh từ pha phản công sắc lẹm của đội khách.

Tim Lemperle tung đường chuyền dọn cỗ từ cánh phải để Alexander Prass băng lên dứt điểm quyết đoán bằng chân trái đánh bại thủ thành Dean Henderson. Bàn thua chóng vánh buộc đại diện xứ sương mù phải dốc toàn lực tấn công nhằm tái lập thế cân bằng. Trớ trêu thay, hàng thủ kỷ luật của Hoffenheim cùng sự xuất sắc từ thủ môn Oliver Baumann liên tục khước từ các nỗ lực bắn phá từ Yeremy Pino lẫn Jean-Philippe Mateta.

Wharton lĩnh thẻ đỏ. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co diễn ra căng thẳng khi đội bóng nước Đức chủ động giảm nhịp độ để bảo toàn lợi thế mong manh. Palace nỗ lực gia tăng sức ép nhưng các pha phối hợp then chốt đều thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.

Mọi chuyện tưởng chừng đã chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội chủ sân Selhurst Park khi Adam Wharton nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì pha tranh chấp nguy hiểm. Việc phải chơi thiếu người trong thế bị dẫn bàn đẩy thầy trò Pierre Sage vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trên khán đài, các cổ động viên đội khách liên tục hò reo ăn mừng khi chiến thắng lịch sử trước một đại diện Anh đã ở rất gần.

Đúng vào thời khắc khó khăn nhất ở phút bù giờ, bản lĩnh của Kamada đã lên tiếng dập tắt hy vọng của đối thủ. Sau cú sút xa tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, tiền vệ người Nhật Bản xuất hiện chuẩn xác đệm bóng cận thành ấn định kết cục hòa nghẹt thở.

Trận hòa quả cảm giúp đại bàng thành London vươn lên vị trí thứ 18 với năm điểm, đồng thời duy trì sự tự tin cho chặng đường kế tiếp. Về phần Hoffenheim, sự mất tập trung ở những giây cuối cùng khiến họ đánh rơi chiến thắng đầu tiên trước các đối thủ xứ sương mù. Màn rượt đuổi nghẹt thở của đôi bên đã mang đến một bữa tiệc bóng đá trọn vẹn cảm xúc cho người xem.

Kết quả chung cuộc: Crystal Palace 1-1 Hoffenheim

Cầu thủ ghi bàn:

Crystal Palace: Daichi Kamada (90+2')

Hoffenheim: Alexander Prass (7')

Thẻ đỏ: Adam Wharton (77')

Đội hình ra sân:

Ảnh: BongDa.com.vn.