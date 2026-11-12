Kalashnikov phát triển súng bắn tỉa dành cho tác chiến đô thị dựa trên Chukavin SVCh

Loại súng bắn tỉa thứ nhất - SVCh-1 sử dụng đạn 7.62x54 mm, trong khi loại thứ hai - SVCh-2, sử dụng đạn NATO .308Win (7.62x51 mm).

Những khẩu súng này khác với SVCh sản xuất hàng loạt chủ yếu ở nòng ngắn hơn. Chúng cũng tích hợp một số cải tiến khác, kết quả từ việc phân tích hiệu suất của súng bắn tỉa cơ bản trong quân đội.

"Tính đến hôm nay, tập đoàn đã hoàn thành đầy đủ các thử nghiệm sơ bộ đối với cả hai mẫu SVCh-1 và SVCh-2, được thực hiện dưới sự giám sát của một khách hàng tiềm năng".

"Chúng tôi hiện đã sẵn sàng bắt đầu thử nghiệm cấp nhà nước càng sớm càng tốt. Đồng thời công ty dự định mở rộng sản xuất các sản phẩm này cho cả người dùng trong và ngoài nước", Tập đoàn Kalashnikov cho biết.

Điều thú vị là khách hàng từ các cơ quan thực thi pháp luật trong nước đã bày tỏ sự quan tâm đến những khẩu súng trường bắn tỉa mới nhất.

Việc sử dụng chúng đang được xem xét, đặc biệt là bởi các thành viên đội phản ứng nhanh và các đơn vị tấn công trong môi trường đô thị đông đúc, cũng như trong cận chiến.

Điều đáng chú ý ở chỗ tầm bắn tối ưu của xạ thủ bắn tỉa trong khu vực đô thị là 300 - 500 mét. Điều này được khẳng định bởi số liệu của những xạ thủ thành công nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Điều đáng nhấn mạnh là khi chế tạo những khẩu súng trường mới này, đội ngũ tại Trung tâm Thiết kế và Công nghệ Kalashnikov (DTC) đã tính đến những điều kiện thay đổi của chiến trường hiện đại".

"Phản hồi của khách hàng, dựa trên kinh nghiệm của họ với công nghệ mới cũng được xem xét. Kết quả là nòng súng đã được rút ngắn 170 mm, trong khi vẫn duy trì độ chính xác ở tầm bắn lên đến 800 mét", nhà sản xuất cho biết.

Lần đầu tiên, các chuyên gia của Kalashnikov sử dụng bộ giảm thanh khí nén để giảm tiếng ồn khi bắn, hay còn gọi là ống giảm thanh.

Thiết bị này giúp giảm đáng kể lượng khí thuốc trào ngược vào buồng súng và hộp tiếp đạn, hạn chế dội vào mặt người bắn, đồng thời giảm đáng kể tia lửa đầu nòng và tiếng ồn khi bóp cò.

Phần trong nòng súng và các bộ phận khác tiếp xúc với tác động mạnh của thuốc súng cháy được phủ một lớp chống ăn mòn. Hộp tiếp đạn 10 viên làm bằng polyamide chịu va đập với các chi tiết gia cường.

Điều quan trọng cần lưu ý là SVCh-1 và SVCh-2 vẫn giữ nguyên các đặc điểm kỹ thuật chính của súng bắn tỉa Chukavin cơ sở.

Những đặc điểm này bao gồm thiết kế và tính công thái học của vũ khí, hệ thống vận hành bằng khí nén đáng tin cậy với hành trình piston ngắn và bộ điều chỉnh khí xoay ba vị trí.

Khả năng gắn bất kỳ hệ thống ngắm hiện đại nào lên phần nắp hộp khóa nòng thông qua ray Picatinny cũng được giữ nguyên. Đồng thời các khẩu súng này cực kỳ dễ bảo trì và dễ sử dụng.

Đặc tính hiệu năng của súng bắn tỉa tự động SVCh-1/2 cỡ nòng 7.62x54 / .308 Win gồm có - Loại đạn sử dụng - 7.62x54 mm; Trọng lượng không bao gồm đạn dược - 4,5 kg;

Dung lượng băng đạn: 10 viên; Chiều dài nòng súng - 450 mm; Chiều dài súng trường ở tư thế chiến đấu - 985 - 1.045 mm, ở tư thế di chuyển với báng súng gập lại - 780 mm; Lực kích hoạt - 15±5 N.