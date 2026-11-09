Kaity Nguyễn giữ vững ngôi vương

Kaity Nguyễn (tên thật Nguyễn Ngọc Bình An, sinh năm 1999) là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam đương đại. Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, cô bất ngờ bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng tạo dấu ấn với vai Linh Đan trong Em chưa 18 (2017). Bộ phim đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng, trở thành hiện tượng phòng vé thời điểm ra mắt và mang về cho nữ diễn viên giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

Sau thành công đầu tay, Kaity Nguyễn tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật. Trong Hồn Papa, Da Con Gái (2018), cô đóng cặp cùng Thái Hòa, thể hiện nhân vật Châu trong câu chuyện hoán đổi thân xác. Đến Tiệc Trăng Máu (2020), nữ diễn viên đảm nhận vai Kathy, góp mặt trong tác phẩm có doanh thu khoảng 175 tỷ đồng. Đây cũng là dự án giúp cô tiếp tục củng cố vị thế của một gương mặt nữ chính có sức hút tại phòng vé.

Kaity Nguyễn khẳng định vị trí nữ diễn viên có nhiều phim trăm tỷ nhất ở vai trò chính.

Năm 2021, Kaity Nguyễn tạo dấu ấn với hình tượng Lý Linh trong Gái Già Lắm Chiêu V. Từ cô nữ sinh tinh nghịch ngày nào, nữ diễn viên chuyển sang hóa thân thành một tiểu thư giàu có, sắc sảo và đầy tham vọng. Tiếp đó, cô đảm nhận vai Quỳnh Yên trong Cô Gái Từ Quá Khứ (2022), thử sức với nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Những lựa chọn này cho thấy nỗ lực mở rộng giới hạn diễn xuất, không để bản thân bị đóng khung trong hình tượng quen thuộc.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn là Người Vợ Cuối Cùng (2023) của đạo diễn Victor Vũ. Hóa thân thành Linh, cô thể hiện số phận một người phụ nữ sống trong xã hội phong kiến với nhiều bi kịch và ràng buộc. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 100 tỷ đồng, trở thành tác phẩm trăm tỷ thứ ba của cô ở vai trò nữ chính. Đến Công Tử Bạc Liêu (2024), nữ diễn viên tiếp tục khám phá màu sắc nhân vật mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Bộ qua vai Cô Ba.

Năm 2025, Kaity Nguyễn góp mặt trong Yêu Nhầm Bạn Thân với vai trò nữ chính kiêm nhà sản xuất. Dù dự án chưa đạt kỳ vọng thương mại, cô nhanh chóng lấy lại sức hút với Tử Chiến Trên Không. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai tiếp viên hàng không Trinh, đối mặt với tình huống nguy hiểm trên chuyến bay. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 217 tỷ đồng, trở thành bộ phim trăm tỷ thứ tư của cô khi đảm nhận vai chính. Thành tích này giúp Kaity Nguyễn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về số lượng phim trăm tỷ ở vai trò nữ diễn viên chính trong lịch sử phòng vé Việt Nam.

Tính đến giữa năm 2026, tổng doanh thu phòng vé từ các bộ phim có sự tham gia của Kaity Nguyễn được thống kê vượt mốc 941 tỷ đồng. Con số này phản ánh sức hút thương mại đáng chú ý của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích phòng vé, cô còn chủ động mở rộng vai trò sang lĩnh vực sản xuất, tìm hiểu quy trình làm phim và xây dựng công ty giải trí riêng. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng phát triển lâu dài trong ngành điện ảnh.

Kaity Nguyễn vụt sáng với vai Linh Đan trong bộ phim đầu tay Em chưa 18.

Về cuộc sống cá nhân, Kaity Nguyễn khá kín tiếng trước truyền thông. Từng có thời gian sinh sống và học tập tại Mỹ, cô trở về Việt Nam khi còn trẻ để theo đuổi nghệ thuật. Gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là điểm tựa tinh thần trong công việc và cuộc sống. Dù nhận được nhiều sự quan tâm về chuyện tình cảm, nữ diễn viên ít chia sẻ những vấn đề riêng tư, ưu tiên dành sự tập trung cho các dự án điện ảnh.

Ở tuổi 27, Kaity Nguyễn đang sở hữu hành trình sự nghiệp đáng chú ý với nhiều vai diễn đa dạng và thành tích thương mại nổi bật. Từ một gương mặt tay ngang vụt sáng đến nữ diễn viên có 4 phim trăm tỷ ở vai trò chính, cô từng bước khẳng định vị trí trong điện ảnh Việt. Với sự chủ động trong lựa chọn dự án và định hướng phát triển nghề nghiệp, Kaity Nguyễn tiếp tục là một trong những gương mặt được khán giả kỳ vọng trên màn ảnh rộng.