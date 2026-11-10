Kai và Sehun đánh dấu cột mốc mới với nhóm nhỏ EXO-KASE

Ngày 9/11, EXO cập nhật các tài khoản mạng xã hội, chính thức công bố tên nhóm nhỏ mới gồm hai thành viên Kai và Sehun.

Theo thông tin được tiết lộ, EXO-KASE sẽ ra mắt mini-album đầu tay mang tên Waking Up The City vào lúc 18h ngày 1/12 (giờ Hàn Quốc).

Hình ảnh teaser đầu tiên giới thiệu bộ đôi xuất hiện trước khung cảnh thành phố mang phong cách tương lai, nổi bật với hai gam màu xanh lam và xanh lá.

Tuy nhiên, ngoài tên nhóm nhỏ, tên album và thời điểm phát hành, các thông tin chi tiết về sản phẩm âm nhạc mới vẫn chưa được công bố.

Ảnh: EXO

Sự kết hợp giữa Kai và Sehun nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết.

Cùng sinh năm 1994, hai thành viên thường được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "94z". Trong thời gian qua, cả hai cũng nhiều lần có những động thái gợi mở về khả năng hợp tác.

Tháng 9/2025, Sehun bất ngờ xuất hiện tại buổi hòa nhạc encore solo đầu tiên của Kai. Anh cũng từng tham gia chương trình giải trí trực tuyến Jeongwating của Kai.

Ngoài ra, cả hai dự kiến cùng góp mặt trong chuyến lưu diễn World Dice Tour 4 của ENA.

Ảnh: EXO

Đối với Kai, EXO-KASE đánh dấu hoạt động nhóm nhỏ chính thức đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, nam ca sĩ đã phát hành bốn EP solo.

Trong khi đó, đây là lần thứ hai Sehun tham gia một nhóm nhỏ, sau khi từng kết hợp với Chanyeol trong EXO-SC.

Năm 2026, Sehun cũng mở rộng hoạt động âm nhạc quốc tế với đĩa đơn tiếng Trung đầu tiên, phát hành hồi tháng 7.

Với sự kết hợp lần đầu tiên trong một nhóm nhỏ chính thức, Kai và Sehun được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc âm nhạc mới cho người hâm mộ EXO.

Mini-album Waking Up The City của EXO-KASE sẽ chính thức ra mắt vào lúc 18 giờ ngày 1/12 (giờ Hàn Quốc).