KAI và Sehun chính thức lập nhóm nhỏ, chuẩn bị ra mắt vào tháng 12

Sau 14 năm hoạt động cùng EXO, hai thành viên KAI và Sehun cuối cùng cũng chuẩn bị có màn kết hợp chính thức trong một nhóm nhỏ riêng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã mong chờ màn hợp tác giữa hai thần tượng sinh năm 1994 từ lâu.

Ngày 2/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin KAI và Sehun sẽ ra mắt với tư cách thành viên của một unit mới thuộc EXO vào tháng 12/2026. Xác nhận với TenAsia, đại diện SM Entertainment cho biết: "KAI và Sehun sẽ phát hành mini album đầu tiên vào tháng 12 với tư cách là unit mới của EXO. Mong mọi người dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng".

KAI và Sehun đều sinh năm 1994, được người hâm mộ đặt biệt danh thân mật là "94z". Đây là hai thành viên nổi bật của EXO, đặc biệt ở khả năng trình diễn, vũ đạo cùng phong thái sân khấu cuốn hút. Vì vậy, việc cả hai lần đầu chính thức kết hợp trong một nhóm nhỏ được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc âm nhạc và những màn trình diễn đáng chú ý.

Trên thực tế, KAI và Sehun không phải là những gương mặt xa lạ khi đứng chung sân khấu. Cả hai từng nhiều lần thể hiện sự ăn ý thông qua các hoạt động cá nhân và chương trình giải trí. Năm ngoái, Sehun bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời trong concert solo của KAI, cùng đàn anh tạo nên một sân khấu kết hợp khiến người hâm mộ thích thú.

Đến tháng 1 năm nay, Sehun tiếp tục tham gia chương trình giải trí trực tuyến "Jeon Gwa-ting", một nội dung do KAI đảm nhận vai trò dẫn dắt. Sự tương tác tự nhiên, những màn trêu chọc qua lại giữa hai thành viên mang đến bầu không khí gần gũi, đồng thời giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh khác trong mối quan hệ của họ.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, KAI và Sehun còn cùng tham gia chương trình du lịch thực tế "Earth Marble World Tour 4" của ENA và TEO với tư cách bạn đồng hành. Những lần xuất hiện chung liên tiếp càng khiến người hâm mộ mong đợi sự kết hợp chính thức của bộ đôi.

Theo kế hoạch, mini album đầu tay của KAI và Sehun sẽ được phát hành vào tháng 12/2026. Hiện tại, SM Entertainment chưa công bố ngày phát hành cụ thể cũng như danh sách ca khúc, concept hay đội hình sản xuất cho dự án. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, hai thần tượng được cho là sẽ tiếp tục giao lưu với người hâm mộ thông qua nhiều chương trình giải trí và nội dung khác.

Trong khi đó, EXO cũng đang có một năm hoạt động đáng chú ý. Hồi tháng 1, nhóm phát hành album phòng thu thứ 8 mang tên REVERXE, đánh dấu cột mốc 14 năm kể từ ngày ra mắt. Sản phẩm đạt được nhiều thành tích tích cực, trong đó có danh hiệu triệu bản thứ 8 trong sự nghiệp nhóm, dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, đồng thời giành 5 chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc.

Tiếp nối hoạt động quảng bá album, EXO khởi động chuyến lưu diễn solo thứ 6 mang tên "EXO PLANET #6 - EXhOrizon" tại Seoul vào tháng 4. Tour diễn đi qua 14 khu vực trên toàn thế giới với tổng cộng 27 đêm diễn. Nhóm dự kiến tổ chức concert encore từ ngày 6 đến 8/11 tại KSPO DOME, Công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, qua đó khép lại hành trình lưu diễn lần này.

Việc KAI và Sehun thành lập unit riêng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý trong hoạt động của EXO năm nay. Sau nhiều lần xuất hiện cùng nhau và để lại những dấu ấn nhất định, bộ đôi "94z" cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện màu sắc riêng trên một sân khấu chính thức. Điều người hâm mộ tò mò lúc này là KAI và Sehun sẽ lựa chọn phong cách âm nhạc nào để tạo nên dấu ấn cho màn ra mắt được mong đợi vào tháng 12.