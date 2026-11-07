KA và giấc mơ âm nhạc mang âm sắc Huế

Với KA, mỗi sân khấu đều là một trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: NVCC

Từ cây bass đầu tiên đến những sân khấu lớn

Âm nhạc đến với KA khá tình cờ. Hồi nhỏ, ba từng muốn KA học guitar nhưng cô không mấy hứng thú. Đến những năm cấp hai, sau khi xem các anh chị biểu diễn văn nghệ ở trường, Nguyên Anh mới bắt đầu học đàn. Bước ngoặt khi cô học đến lớp 9 và lần đầu xem Rock Storm. Những phần biểu diễn cuồng nhiệt của các ban nhạc như Bức Tường, Black Infinity, Ngũ Cung, đặc biệt là hình ảnh tay bass Tiger Vũ của Black Infinity, khiến cô quyết định chuyển sang học bass.

Năm 2016, Nguyên Anh vào TP. Hồ Chí Minh học đại học và tìm kiếm cơ hội trong môi trường âm nhạc mới. Những video ghi lại quá trình tập đàn được cô đăng trên mạng xã hội giúp cô được một số nghệ sĩ biết đến. Gia Hoàng (nghệ danh Lít Marley), người đã biết KA từ khi cô còn ở Huế đã hỗ trợ cô trong thời gian đầu.

Theo KA, môi trường âm nhạc tại TP. Hồ Chí Minh có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi nghệ sĩ phải liên tục trau dồi khả năng và tìm kiếm dấu ấn riêng. Bù lại, sự cởi mở, đa dạng của nơi này mang đến nhiều cơ hội cho nghệ sĩ tiếp xúc với các thể loại và dự án mới.

Từ những buổi diễn nhỏ, KA gia nhập ban nhạc Dolphins và cùng các thành viên giành Quán quân mùa đầu tiên của The Band by Vinaphone năm 2018. Sau đó, cô tiếp tục theo đuổi rock trong đội hình Whee!, tham gia Rock Việt 2022 và giành giải Khuyến khích. Những sân khấu này giúp KA tích lũy kinh nghiệm, định hình hình ảnh nữ bassist mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Tuy nhiên, hành trình âm nhạc của KA không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sau khi rời Dolphins năm 2019, cô tạm rời sân khấu trong khoảng 2 năm, chuyển sang làm những công việc khác, từ bán nhạc cụ đến marketing. Năm 2020, cô dần tìm lại hứng thú với âm nhạc.

Khi gia nhập Whee! năm 2021, KA trở lại với sân khấu rock. Năm 2022, cô còn biểu diễn tại MTV School Fest cùng nghệ sĩ Suboi. Đến năm 2023, cô rời ban nhạc vì những khác biệt trong định hướng. Từng nghĩ đến việc thử sức với nghề DJ, nhưng cơ duyên gặp gỡ Touliver và SpaceSpeakers đã mở ra cho KA một hướng đi khác. Từ những buổi chơi nhạc ngẫu hứng, KA bắt đầu tham gia các dự án của nhiều nghệ sĩ. Cô góp mặt trong dự án “Hit Me Up” của nam rapper Binz và tham gia ROUND Festival 2024 tại Lào cùng ca sĩ Tiên Tiên. Những trải nghiệm này giúp cô mở rộng phạm vi hoạt động.

Tìm hướng đi riêng

Sau 10 năm gắn bó với cây bass, KA không muốn chỉ được biết đến với vai trò bassist. Cô đang dành thời gian luyện hát, thử sức với sáng tác và mong muốn tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Với một nghệ sĩ tự do, hành trình ấy không dễ dàng. Kinh tế vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất, trong khi việc tìm chỗ đứng giữa thị trường âm nhạc nhiều cạnh tranh đòi hỏi sự kiên trì và khác biệt.

Ngoài đời, KA có vẻ dịu dàng, thanh lịch của một cô gái Huế. Khi biểu diễn, cô lại thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, giàu năng lượng. Sự tương phản ấy tạo nên nét riêng trong phong thái của KA. Còn trong âm nhạc, cô muốn tìm dấu ấn riêng từ chính quê hương mình.

Một trong những ý tưởng KA ấp ủ là thử nghiệm đưa âm nhạc truyền thống Huế vào thế giới âm thanh của cây bass. Kết hợp chất liệu Nhã nhạc cung đình hay ca Huế bằng với tiếng bass, một nhạc cụ quen thuộc với rock, funk, là hướng đi mới mẻ nhưng không ít thách thức. Cô muốn tìm cách để tiếng bass hòa quyện với những giai điệu truyền thống mà vẫn giữ được nét đặc trưng của từng loại hình âm nhạc.

Dù biết đây sẽ là thử thách không nhỏ, KA vẫn mong hiện thực hóa ý tưởng ấy, kết nối âm nhạc quê hương với cá tính của mình. Với cô, đó có thể là một cách đưa bản sắc Huế vào những sáng tạo riêng.