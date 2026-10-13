Ka Đô nâng tầm nông nghiệp công nghệ cao

Cây giống được chăm sóc trong nhà lưới tại Ka Đô

Kiểm soát từng vụ trồng

Ở Ka Đô, ứng dụng công nghệ cao đang chuyển từ đầu tư nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun tự động sang kiểm soát sâu hơn các khâu sản xuất. Theo số liệu từ UBND xã, tổng diện tích sản xuất luân canh khoảng 7.105 ha/4 vụ/năm, diện tích nhà kính, nhà lưới khoảng 1.300 ha. Cùng với quy mô sản xuất, yêu cầu chủ động mùa vụ, kiểm soát chất lượng và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường ngày càng rõ hơn.

Tại mô hình Rau sạch Kiêm Hùng, chị Đỗ Anh Đào cho biết, sản xuất thủy canh giúp gia đình chủ động hơn trước thời tiết bất lợi, phòng trừ bệnh hại và bố trí lịch luân phiên cây trồng. Nếu sản xuất ngoài đất dễ bị ảnh hưởng khi mưa kéo dài, khiến việc xuống giống, thu hoạch chậm hơn, thì với thủy canh, người trồng có thể chủ động lịch sản xuất và thời điểm đưa hàng ra thị trường. Gia đình hiện tập trung sản xuất xà lách, trong đó có xà lách thủy tinh; từ gieo hạt đến thu hoạch khoảng 2 tháng/vụ. Sản phẩm được đưa đến TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang và một số thị trường khác.

Cây giống được chăm sóc trong nhà lưới tại Ka Đô

Tuy nhiên, đầu tư công nghệ cũng đặt ra yêu cầu về vốn và đầu ra. Theo chị Đào, chi phí đầu tư thủy canh ban đầu cao hơn nhiều so với sản xuất truyền thống, trong khi thị trường cho sản phẩm này chưa ổn định bằng rau trồng đất. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là làm chủ quy trình sản xuất, mà còn phải gắn đầu tư với nhu cầu thị trường.

Chủ động nguồn giống

Không chỉ kiểm soát quá trình trồng rau, nông nghiệp công nghệ cao ở Ka Đô còn mở rộng sang những khâu chuyên môn sâu hơn. Tại vườn ươm Đảng Trang, anh Trần Công Đảng sản xuất giống hoa cúc cắt cành trên diện tích khoảng 3 ha, cung cấp cây giống cho các hộ trồng hoa trong nhà kính và ngoài trời. Vườn hiện duy trì khoảng 6 loại giống, trong đó có các giống cúc trắng, cúc vàng phục vụ sản xuất hoa thương phẩm cắt cành.

Theo anh Đảng, sản xuất cây giống đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, từ khâu lựa chọn, theo dõi cây mẹ đến cây giống đầu dòng. Những dòng giống không đạt yêu cầu phải được điều chỉnh, thay thế; vòng giống được thay khoảng 8 tháng 1 lần. Chất lượng cây giống vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với sinh trưởng và chất lượng hoa ở giai đoạn sản xuất sau đó.

Từ nguồn giống đến bố trí mùa vụ, Ka Đô duy trì nhiều nhóm cây phù hợp từng thời điểm. Ngoài xà lách và các loại rau ăn lá, địa phương còn sản xuất bắp thảo, khoai tây, cà rốt; hoa chủ yếu là các loại cúc. Việc đa dạng cây trồng giúp người dân chủ động hơn trong bố trí sản xuất và nguồn hàng.

Kiểm tra sự sinh trưởng của rau xà lách trong hệ thống thủy canh

Theo lãnh đạo UBND xã Ka Đô, sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao của địa phương trong 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Người dân được hướng dẫn chăm sóc cây trồng, bón phân cân đối, tăng sử dụng phân hữu cơ vi sinh và bổ sung trung, vi lượng, qua đó hướng tới nâng cao chất lượng nông sản.

Phó Chủ tịch UBND xã Ka Đô, Lê Đăng Hiền cho biết, rau, hoa công nghệ cao được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn của nền kinh tế. Xã tiếp tục hỗ trợ, định hướng, theo dõi, kiểm tra sản xuất; nhà kính, nhà lưới và hệ thống tưới tự động đang phát triển. Một số vườn rau đã đạt VietGAP, GlobalGAP; địa phương tiếp tục hỗ trợ hộ dân, hợp tác xã đăng ký chứng nhận. Tuy nhiên, theo ông Hiền, vốn đầu tư hạ tầng còn lớn; ảnh hưởng của mưa lũ năm trước cũng khiến người dân gặp khó khăn trong huy động vốn để tái sản xuất, tái đầu tư.

Thu hoạch, sơ chế rau xà lách thủy canh tại cơ sở rau sạch Kiêm Hùng

Từ nhà kính, nhà lưới đến thủy canh và làm chủ nguồn giống, nông nghiệp Ka Đô đang đi sâu hơn vào từng khâu sản xuất. Cùng với công nghệ, vốn, chất lượng và thị trường vẫn là những yếu tố quyết định hiệu quả của hướng đi này.