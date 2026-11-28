Ka-52 Alligator là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi do Cục thiết kế Kamov phát triển. Máy bay được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt xe tăng, phương tiện bọc thép, mục tiêu mặt đất, trực thăng đối phương và hỗ trợ lực lượng bộ binh.

Ngoài vai trò tấn công, Ka-52 còn có khả năng trinh sát chiến trường và phối hợp hoạt động của các nhóm trực thăng chiến đấu.

Nguồn gốc của Ka-52 gắn liền với chương trình phát triển trực thăng Ka-50 Black Shark. Đây là dòng trực thăng tấn công một chỗ ngồi được Kamov nghiên cứu trong thời kỳ Liên Xô.

Tuy nhiên, kinh nghiệm phát triển Ka-50 cho thấy việc giao đồng thời nhiệm vụ điều khiển máy bay, quan sát chiến trường và sử dụng vũ khí cho một phi công tạo ra nhiều thách thức.

Từ yêu cầu đó, Kamov bắt đầu phát triển một phiên bản cải tiến với hai phi công ngồi cạnh nhau.

Thiết kế mới mang định danh Ka-52, hướng đến việc giảm tải công việc cho từng thành viên tổ lái, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phức tạp.

Nguyên mẫu Ka-52 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 25/6/1997. Máy bay tiếp tục trải qua quá trình thử nghiệm và hoàn thiện trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2011.

Đây là giai đoạn Nga từng bước tái cơ cấu lực lượng trực thăng chiến đấu sau những biến động lớn của ngành công nghiệp quốc phòng hậu Xô viết.

Ka-52 được xây dựng quanh triết lý thiết kế đặc trưng của Kamov: sử dụng hai cụm cánh quạt chính đồng trục quay ngược chiều.

Cấu hình này loại bỏ nhu cầu sử dụng cánh quạt đuôi, đồng thời tạo ra những đặc điểm cơ động khác biệt so với nhiều trực thăng tấn công phương Tây.

Máy bay được trang bị pháo tự động 30 mm 2A42, tên lửa chống tăng, rocket không điều khiển và nhiều loại vũ khí khác.

Hệ thống cảm biến, radar và thiết bị điện tử hàng không cho phép Ka-52 thực hiện nhiệm vụ trong nhiều điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Sự xuất hiện của Ka-52 phản ánh nỗ lực của Nga nhằm xây dựng một nền tảng trực thăng chiến đấu đa nhiệm.

Tuy nhiên, năng lực thực tế của máy bay không chỉ phụ thuộc vào thiết kế và vũ khí mà còn chịu ảnh hưởng từ khả năng phối hợp tác chiến, trình độ phi công và môi trường phòng không trên chiến trường.