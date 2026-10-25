K' Văn Nẻo - Trưởng thôn gương mẫu và tận tâm với buôn làng

Từ chủ động phát triển kinh tế gia đình đến vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, anh luôn nêu gương bằng những việc làm thiết thực, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong đồng bào Cơ Ho.

Anh K' Văn Nẻo kiểm tra vườn tre lấy măng để chuẩn bị thu hoạch

Gắn bó với cơ sở, tận tâm vì người dân

Sinh năm 1984, là người dân tộc Cơ Ho, anh K’ Văn Nẻo được bà con thôn Đông Tiến tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2005, anh từng nhiều năm tham gia công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, từng giữ chức Bí thư Chi bộ thôn và làm công tác tổ chức tại Đảng ủy xã Đông Giang.

Trưởng thôn K' Văn Nẻo dự cuộc họp chi bộ tại nhà văn hóa thôn Đông Tiến, xã Đông Giang

Quá trình công tác giúp anh tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ đời sống và những khó khăn của người dân. Thôn Đông Tiến hiện có 398 hộ với 1.448 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Ho. Đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong khi một số phương thức canh tác truyền thống chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước thực tế đó, anh Nẻo kiên trì vận động bà con đổi mới cách làm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và khả năng đầu tư của từng gia đình.

Trưởng thôn K' Văn Nẻo cùng một số cán bộ thôn đến nhà hộ dân để tuyên truyền, vận động

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, anh Nẻo còn chủ động thực hiện trước, lấy chính hiệu quả sản xuất của gia đình làm minh chứng để bà con tin tưởng làm theo.

Khoảng 3 năm trước, nhận thấy diện tích trồng bắp lai mang lại hiệu quả chưa cao, anh mạnh dạn chuyển một phần diện tích sang trồng tre Tứ quý lấy măng. Trong quá trình chăm sóc, anh chú trọng bảo đảm nguồn nước tưới, vun gốc giữ ẩm, bón phân hợp lý và phát dọn cành dư để cây sinh trưởng tốt. Nhờ đó, vườn tre phát triển ổn định, cho măng thu hoạch, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Khác với giống tre địa phương, vào mùa nắng, tre Tứ quý còn cho măng trái vụ, tạo lợi thế về giá bán.

Vườn tre lấy măng tạo nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình anh K' Văn Nẻo

Bên cạnh trồng tre lấy măng, gia đình anh còn duy trì mô hình nuôi heo đen bản địa khoảng 10 năm nay. Thay vì thả rông trong rừng như trước, anh khoanh khu vực chăn nuôi gần nhà, áp dụng hình thức bán chăn thả để thuận tiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi. Nguồn thức ăn chủ yếu là các nguyên liệu sẵn có như rau, chuối, bắp và lúa.

Anh K' Văn Nẻo chăm sóc đàn heo đen để phát triển kinh tế gia đình

Việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi giúp gia đình anh đa dạng nguồn thu, hạn chế phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi. Mô hình cũng góp phần duy trì giống heo bản địa gắn bó lâu đời với đời sống đồng bào vùng cao.

Lấy hiệu quả thực tế tạo sức lan tỏa

Từ thực tiễn sản xuất của gia đình, anh Nẻo có thêm cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm, vận động người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Anh thường xuyên đến thăm rẫy, tìm hiểu điều kiện sản xuất của từng hộ, khuyến khích bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và lựa chọn mô hình phù hợp với khả năng của mình.

Anh K' Văn Nẻo tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con

Ông K’ Văn Von, người dân thôn Đông Tiến cho biết: “Sau khi được anh Nẻo tuyên truyền về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế và thổ nhưỡng, gia đình mạnh dạn chuyển 1 ha đất rẫy trồng bắp lai kém hiệu quả sang trồng cà phê, đầu tư hệ thống tưới tiêu để tối ưu canh tác. Nhờ có nước tưới ổn định, cà phê hiện phát triển tốt, một số cây đã ra quả bói. Gia đình tôi cố gắng chăm sóc để cà phê mang lại nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới.

Trưởng thôn K’ Văn Nẻo cũng thường xuyên đến thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con trong thôn; gia đình nào gặp khó khăn, anh nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời”.

Trưởng thôn K' Văn Nẻo (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ thôn Đông Tiến xuống kiểm tra vườn cà phê của các hộ dân

Không áp đặt hay nóng vội, anh Nẻo kiên trì giải thích để người dân hiểu lợi ích của việc chuyển đổi sản xuất, đồng thời cân nhắc điều kiện thực tế của từng gia đình. Theo anh, phát triển kinh tế phải phù hợp với khả năng đầu tư, điều kiện canh tác và cần được thực hiện từng bước, tránh chạy theo phong trào.

Đồng chí K’ Văn Nẻo là đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm; tích cực tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, đồng chí còn chủ động phát triển kinh tế gia đình, tạo sự tin tưởng và lan tỏa tinh thần vươn lên trong cộng đồng. Ông Hoàng Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Giang

Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, trưởng thôn K’ Văn Nẻo còn tích cực vận động bà con gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Ho. Trong đó, nghề đan gùi được anh đặc biệt quan tâm.

Đối với đồng bào Cơ Ho, chiếc gùi không chỉ là vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt, lao động sản xuất mà còn gắn liền với đời sống văn hóa qua nhiều thế hệ. Từ những sợi nan tre, nan lồ ô, đôi bàn tay khéo léo của người dân tạo nên những chiếc gùi mang đậm dấu ấn truyền thống.

Anh Nẻo động viên người lớn truyền dạy nghề cho lớp trẻ, giúp các em hiểu hơn về giá trị văn hóa, trân trọng cội nguồn và tự hào về bản sắc dân tộc. Theo anh Nẻo, gìn giữ văn hóa truyền thống cũng là cách vun đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, tạo nền tảng để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng tiến bộ.

Trưởng thôn K' Văn Nẻo cùng cán bộ thôn đến nhà vận động đồng bào gìn giữ nghề đan gùi truyền thống

Với trưởng thôn K’ Văn Nẻo, trách nhiệm của người đứng đầu thôn không chỉ dừng lại ở việc triển khai các chủ trương, chính sách của địa phương mà còn thể hiện qua sự đồng hành cùng người dân trong những công việc cụ thể hằng ngày.

Bằng những việc làm thiết thực, anh K’ Văn Nẻo đang góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền, khuyến khích bà con chủ động đổi mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự gương mẫu của người đảng viên, tinh thần tận tụy của trưởng thôn K' Văn Nẻo cùng ý chí vươn lên của cộng đồng đang góp sức xây dựng thôn Đông Tiến ngày càng phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa Cơ Ho và hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.