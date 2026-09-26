K'Văn Danh: Từ làm thuê đến chủ xưởng nông cụ

K’ Văn Danh (bên trái) sửa chữa nông cụ cho khách hàng

Bắt đầu từ nhu cầu của bà con

Con đường đến với nghề sửa chữa nông cụ của K’Văn Danh (SN 1995) không bắt đầu bằng một kế hoạch kinh doanh lớn. Đó là lựa chọn được hình thành từ chính cuộc sống và những nhu cầu của bà con đồng bào nơi anh sinh sống.

Trước đây, cũng như nhiều thanh niên ở Đông Giang, Danh từng làm nhiều công việc để mưu sinh, từ làm thuê, cạo mủ cao su đến phụ hồ. Công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh khiến anh luôn trăn trở tìm một hướng đi lâu dài hơn.

Vốn yêu thích máy móc, lại nhận thấy người dân trong vùng chủ yếu làm nông, nhu cầu sử dụng máy móc, nông cụ ngày càng nhiều, Danh bắt đầu nghĩ đến việc học nghề sửa chữa. Anh tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng về cơ khí, đồng thời mạnh dạn vay vốn đầu tư mở xưởng. “Những ngày đầu, mọi thứ đều mới mẻ. Từ việc sửa chữa máy móc đến tìm kiếm khách hàng, quản lý công việc, tôi phải tự mình học hỏi từng chút một. Có lúc công việc chưa nhiều, vốn đầu tư còn hạn chế lắm”, Danh cho biết. Nhưng ý chí không cho phép Danh bỏ cuộc.

“Ở đây bà con chủ yếu làm nông nên nhu cầu sửa chữa máy móc khá lớn. Trước đây, mỗi khi máy hư, bà con phải đi xa mới tìm được chỗ sửa. Tôi nghĩ nếu mình học được nghề, mở một xưởng ngay tại địa phương thì vừa có việc làm cho mình, vừa giúp bà con đỡ mất thời gian, chi phí”, Danh chia sẻ.

K 'Văn Danh tại xưởng cơ khí của chính mình

Suy nghĩ ấy lớn dần, xưởng sửa chữa nông cụ của anh từng bước hình thành và phát triển. Ban đầu chỉ có những khách hàng trong khu vực, sau đó tiếng lành đồn xa, người dân ở các khu vực lân cận, trong đó có La Dạ, cũng tìm đến. Sau 3 năm kiên trì với nghề, công việc của Danh ngày càng ổn định.

Điều đáng nói, mô hình của Danh không xuất phát từ những điều quá xa vời. Anh chọn một nghề phù hợp với khả năng của bản thân, đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu của cộng đồng. Chính sự gần gũi ấy giúp mô hình từng bước có chỗ đứng và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Làm chủ từ những điều sẵn có

Câu chuyện của K’Văn Danh cũng là một lát cắt trong phong trào thanh niên đồng bào thiểu số lập thân, lập nghiệp đang từng bước phát triển tại Đông Giang.

Là địa bàn có hơn 95% dân số là đồng bào K'ho, đời sống của người dân chủ yếu gắn với sản xuất nông nghiệp. Từ lợi thế sẵn có, nhiều thanh niên địa phương đã mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.

Trao đổi, tư vấn với khách hàng

Xã Đông Giang hiện có hơn 10 mô hình, tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Các mô hình tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với điều kiện địa phương như trồng sầu riêng, nuôi heo đen, sửa chữa máy móc, nông cụ...

Điểm chung của những mô hình này là không chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có mà còn bắt đầu từ việc nhận diện nhu cầu của thị trường. Người trẻ không nhất thiết phải rời quê để tìm việc làm mà có thể tìm thấy cơ hội ngay từ những công việc gắn với sản xuất, đời sống của cộng đồng.

Ông Bờ Rông Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Giang cho biết, những thanh niên tiên phong khởi nghiệp không chỉ tạo dựng kinh tế cho gia đình mà còn góp phần truyền cảm hứng để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn mạnh dạn lập thân, lập nghiệp.

Theo ông Thiết, từ những mô hình cụ thể, kinh tế địa phương có thêm động lực phát triển, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên. Quan trọng hơn, những người trẻ như K’Văn Danh đang cho thấy khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà có thể bắt đầu từ chính thế mạnh, nghề nghiệp và nhu cầu của quê hương.