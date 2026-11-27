Nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cuộc khảo sát sẽ tập trung vào việc xác định số lượng nghệ sĩ vị thành niên đang hoạt động trong ngành giải trí, đánh giá điều kiện học tập, thời gian nghỉ ngơi, giấc ngủ và mức độ bảo đảm các quyền cơ bản của họ.

Nhà chức trách cũng sẽ xem xét khả năng sửa đổi các hợp đồng tiêu chuẩn đang được sử dụng trong ngành công nghiệp giải trí.

Ngành công nghiệp K-pop tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời ngày càng chứng kiến nhiều nhóm nhạc ra mắt với các thành viên ở độ tuổi rất trẻ.

Trong nhiều trường hợp, thực tập sinh bắt đầu quá trình đào tạo từ khi còn học tiểu học hoặc trung học cơ sở, trải qua nhiều năm tập luyện với lịch trình dày đặc trước khi có cơ hội ra mắt chính thức.

Những năm gần đây, vấn đề bảo vệ lao động vị thành niên trong ngành giải trí đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều hơn tại Hàn Quốc.

Các cuộc tranh luận xoay quanh thời lượng làm việc, áp lực tâm lý, việc cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật, cũng như quyền riêng tư và khả năng tự quyết của nghệ sĩ trẻ trong quá trình ký kết hợp đồng với các công ty quản lý.

Mối quan tâm này tiếp tục gia tăng sau một bài điều tra của báo The New York Times về các điều khoản trong hợp đồng giữa nhóm nhạc NewJeans và công ty quản lý Ador thuộc tập đoàn Hybe.

Khi ký hợp đồng vào năm 2022, các thành viên của nhóm đều trong độ tuổi từ 14-17.

Bài điều tra đặt ra các câu hỏi liên quan đến cơ chế hoàn trả chi phí đào tạo thực tập sinh, các điều khoản về việc sử dụng hình ảnh và giọng nói cho những sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như phương thức tính toán các khoản bồi thường trong trường hợp nghệ sĩ muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hybe và Ador bác bỏ những chỉ trích nói trên, khẳng định các hợp đồng được ký kết với sự tham gia của phụ huynh và đại diện pháp lý, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ vị thành niên theo quy định hiện hành của Hàn Quốc.

Theo luật lao động và các quy định quản lý hoạt động giải trí hiện nay, các công ty quản lý tại Hàn Quốc phải bảo đảm quyền học tập, nghỉ ngơi và sức khỏe đối với nghệ sĩ chưa thành niên.

Về nguyên tắc, người lao động dưới tuổi trưởng thành không được làm việc trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng, trừ các trường hợp đặc biệt có sự chấp thuận cần thiết.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường giải trí số đang tạo ra những thách thức mới cho cơ quan quản lý.

Các nền tảng phát trực tuyến, mạng xã hội và hoạt động quảng bá toàn cầu khiến ranh giới giữa thời gian làm việc và thời gian cá nhân của nghệ sĩ ngày càng trở nên mờ nhạt.

Trong khi đó, sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng làm nảy sinh các vấn đề mới liên quan đến quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và dữ liệu cá nhân của nghệ sĩ.

Cuộc khảo sát sắp tới có thể trở thành cơ sở để Hàn Quốc cập nhật khuôn khổ pháp lý dành cho ngành giải trí trong những năm tới.

Bên cạnh mục tiêu bảo vệ trẻ vị thành niên, chính phủ cũng phải cân bằng giữa yêu cầu quản lý và khả năng cạnh tranh của ngành K-pop, lĩnh vực đã trở thành một trong những ngành xuất khẩu văn hóa quan trọng nhất của nền kinh tế Hàn Quốc.

Hiện nay, K-pop không chỉ là ngành công nghiệp âm nhạc mà còn là một phần quan trọng của chiến lược sức mạnh mềm của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cùng với sự thành công quốc tế ngày càng lớn, áp lực đối với các nghệ sĩ trẻ cũng gia tăng, khiến vấn đề quyền lợi và điều kiện làm việc trở thành một chủ đề khó có thể bỏ qua đối với cả cơ quan quản lý lẫn các công ty giải trí.

Theo The Korea Times