Caesars Palace được coi là khu nghỉ dưỡng lớn, đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ảnh: Las Vegas

Ngày 12/11 vừa qua, ca sĩ Lisa chính thức khai màn “Viva La Lisa” tại The Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas. Chuỗi biểu diễn gồm 6 đêm, diễn ra trong tháng 11, với các suất còn lại được tổ chức từ ngày 27 đến 29/11. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ K-pop “cư trú” tại Las Vegas, với mô hình biểu diễn định kỳ vốn gắn với những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc quốc tế như Celine Dion, Elton John và Adele.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở danh hiệu tiên phong. Với Lisa, đây là bước chuyển từ việc xuất hiện tại những sân khấu lớn trên thế giới sang sở hữu một sản phẩm biểu diễn mang thương hiệu cá nhân tại một trong những trung tâm giải trí có sức cạnh tranh cao nhất - nước Mỹ.

Còn với Las Vegas, đây là cơ hội đưa một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng toàn cầu của K-pop vào hệ sinh thái du lịch, khách sạn và giải trí vốn đang cần liên tục làm mới sức hấp dẫn. Theo Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), thành phố đón khoảng 38,55 triệu lượt khách trong năm 2025.

Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn đạt trung bình 80,3%, với giá phòng bình quân khoảng 184 USD mỗi đêm. Tổng tác động kinh tế của ngành du lịch Las Vegas được cơ quan này ước tính ở mức 80,9 tỷ USD. Đây là một thị trường có quy mô đủ lớn để biến những sự kiện giải trí nổi bật thành một phần trong chiến lược thu hút khách.

Chuỗi biểu diễn của Lisa gồm sáu đêm, diễn ra trong tháng 11, với các suất còn lại được tổ chức từ ngày 27 đến 29/11. Ảnh: Sony Music

"Viva La Lisa" tại The Colosseum thuộc Caesars Palace là một màn trình diễn sôi động, kéo dài 90 phút, vũ đạo tràn đầy năng lượng. Sử dụng sân khấu nhiều tầng, thiết bị treo trên không và một sân khấu vệ tinh thủy lực, LISA đã tiếp cận người hâm mộ ở mọi nơi đôi khi thậm chí ngang tầm mắt trong khi chương trình chuyển đổi linh hoạt giữa thế giới giả tưởng điện ảnh, văn hóa câu lạc bộ và hình ảnh Thái Lan.

Khác với tour lưu diễn thông thường, “concert residency” (chuỗi show diễn dài hơi) cho phép nghệ sĩ biểu diễn nhiều đêm tại một địa điểm cố định. Mô hình này giúp giảm chi phí vận chuyển sân khấu, thiết bị và nhân sự giữa các thành phố, đồng thời tạo điều kiện đầu tư vào hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình và dàn dựng ở quy mô lớn. Quan trọng hơn, nó giúp nghệ sĩ và đơn vị tổ chức xây dựng một sản phẩm có tính nhận diện riêng, thay vì chỉ lặp lại một chương trình lưu diễn.

Đối với Las Vegas, giá trị của một “concert residency” không dừng ở doanh thu bán vé. Khán giả có thể phải di chuyển từ bang khác hoặc quốc gia khác để xem chương trình, kéo theo nhu cầu đặt phòng khách sạn, ăn uống, mua sắm, di chuyển và các hoạt động giải trí khác. Một đêm diễn vì thế có khả năng tạo ra nhiều tầng doanh thu vượt ra ngoài phạm vi nhà hát.

Sự kiện của Lisa cũng cho thấy K-pop đang tiến thêm một bước trong quá trình quốc tế hóa. Trước đây, thành công của dòng nhạc này thường được đo bằng thứ hạng bảng xếp hạng, lượt xem video, lượng người hâm mộ và quy mô tour diễn. Nay, việc một nghệ sĩ K-pop có “concert residency” tại Las Vegas mở ra một thước đo khác: khả năng trở thành lý do để du khách lựa chọn một thành phố, một sự giao thoa giữa công nghiệp âm nhạc và kinh tế du lịch.

"Viva La Lisa" tại The Colosseum thuộc Caesars Palace là một màn trình diễn sôi động, kéo dài 90 phút. Ảnh: Yahoo!, Sony Music

Một ngôi sao có thể tạo ra sức hút ban đầu, nhưng để giữ chân khách, điểm đến phải cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đủ hấp dẫn. Las Vegas có lợi thế về khách sạn, nhà hàng, mua sắm, sòng bạc, giao thông và lịch trình giải trí dày đặc. Người hâm mộ đến xem Lisa có thể kết hợp concert với một kỳ nghỉ ngắn, qua đó tạo ra giá trị cho nhiều ngành kinh doanh cùng lúc.

Ở chiều ngược lại, Las Vegas cũng mang lại cho nghệ sĩ một sân khấu có tính biểu tượng. Show diễn dài hơi tại Caesars Palace là sự xác nhận vị thế trong một thị trường vốn có những tiêu chuẩn riêng về sức hút, khả năng bán vé và giá trị thương mại. Dữ liệu khảo sát khách du lịch năm trước của LVCVA cũng cho thấy 21% khách đến Las Vegas tham dự một chương trình biểu diễn thể thao hoặc giải trí.

Con số này phản ánh vai trò của các sự kiện trong quyết định lựa chọn điểm đến. Trong bối cảnh đó, việc đưa Lisa vào The Colosseum giúp nhà hát tiếp cận cộng đồng người hâm mộ trẻ, có khả năng kết nối xuyên biên giới và đặc biệt năng động trên các nền tảng số.

Ban đầu, “Viva La Lisa” được công bố với 4 đêm diễn vào các ngày 13, 14, 27 và 28/11. Theo Caesars Entertainment, toàn bộ vé của bốn suất đầu tiên được bán hết trong chưa đầy 10 phút. Trước nhu cầu lớn, ban tổ chức bổ sung hai đêm ngày 12 và 29/11, nâng tổng số chương trình lên 6 show diễn.

Toàn bộ vé của bốn suất đầu tiên được bán hết trong chưa đầy 10 phút. Ảnh: Colosseumatcp

Đằng sau bước tiến tại Las Vegas là chiến lược phát triển sự nghiệp độc lập của Lisa. Năm 2024, cô thành lập LLOUD, công ty quản lý và phát triển định hướng nghệ thuật của riêng mình. Lisa xuất hiện tại MTV Video Music Awards, Victoria’s Secret Fashion Show, Oscar và Coachella; đồng thời tham gia loạt phim “The White Lotus” của HBO. Những lần xuất hiện này tạo ra độ phủ thương hiệu ở nhiều nhóm khán giả khác nhau, giúp hình ảnh cá nhân không bị giới hạn trong một lĩnh vực.

Trong ngành công nghiệp giải trí hiện đại, quyền kiểm soát hình ảnh và tài sản trí tuệ ngày càng quan trọng, bởi doanh thu của nghệ sĩ không còn chỉ đến từ việc phát hành nhạc hay bán vé biểu diễn. Một chương trình “concert residency” thành công có thể tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại khác, từ thời trang, mỹ phẩm, quảng cáo đến các sản phẩm trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, để biến một sự kiện thành tài sản thương hiệu dài hạn, nghệ sĩ cần duy trì chất lượng biểu diễn, sức sáng tạo và khả năng làm mới nội dung qua từng giai đoạn. Chỉ 6 đêm diễn chưa đủ để kết luận rằng K-pop đã mở ra một chu kỳ “concert residency” mới tại Las Vegas. Nhưng đây là một phép thử đáng chú ý, cả với ngành công nghiệp âm nhạc châu Á lẫn mô hình kinh doanh của chính Lisa. Nếu thành công, chương trình có thể sẽ gợi ý cho những nghệ sĩ châu Á khác một cách "mở đường" vào thị trường giải trí Mỹ.