JYP Entertainment đã lên tiếng xin lỗi sau khi sự cố thiết bị sân khấu làm gián đoạn buổi hòa nhạc của NMIXX trong đêm diễn cuối cùng thuộc chuyến lưu diễn thế giới của nhóm tại Incheon vào ngày 28/11.

Sự việc xảy ra vào ngày thứ hai trong chuỗi ba đêm diễn kết thúc chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm, mang tên EPISODE 1: ZERO FRONTIER, tại Inspire Arena, Incheon. Một trục trặc liên quan đến kết cấu sân khấu và cơ chế nâng đã khiến thiết bị di chuyển ngoài ý muốn ngay khi các thành viên đang chờ để xuất hiện trên sân khấu. Theo thông tin, các thành viên đã bị mất thăng bằng, một số người bị ngã, dẫn đến việc buổi biểu diễn phải tạm dừng ngay sau khi bắt đầu.

Buổi hòa nhạc đã bị gián đoạn khoảng 30 phút để tiến hành kiểm tra an toàn khẩn cấp. Chương trình chỉ tiếp tục sau khi các thiết bị được kiểm tra kỹ lưỡng và các biện pháp khắc phục cần thiết đã được thực hiện.

SQU4D, bộ phận quản lý nghệ sĩ của JYP Entertainment và cũng là đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc xác nhận rằng sự chậm trễ này xuất phát từ trục trặc ở thiết bị sân khấu do đội ngũ sản xuất sự kiện vận hành. SQU4D cho biết họ đặc biệt coi trọng sự việc này cũng như các rủi ro an toàn tiềm ẩn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các thành viên NMIXX, toàn thể khán giả có mặt tại sự kiện và người hâm mộ đã lo lắng khi biết tin.

SQU4D cũng cam kết sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện đối với các thiết bị liên quan, đồng thời rà soát lại quy trình an toàn trong mọi khâu tổ chức hòa nhạc. Công ty khẳng định, sẽ tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý sớm những nguy cơ tiềm ẩn, từ đó ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn.

Trong khi đó, NMIXX đang chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức tại Nhật Bản, với việc phát hành album tổng hợp N=MIXX, vào ngày 9/12. Nhóm cũng dự kiến ​​tổ chức các sự kiện giới thiệu (showcase) tại Nagoya, vào ngày 12 và 13/12.