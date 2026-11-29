Sự cố xảy ra trong đêm diễn thứ hai của chuỗi concert cuối cùng thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của nhóm, mang tên “EPISODE 1: ZERO FRONTIER”, tổ chức tại Inspire Arena.

Theo thông tin được ghi nhận, sự cố liên quan đến cấu trúc sân khấu và hệ thống nâng hạ được sử dụng trong chương trình. Khi các thành viên NMIXX đang chờ di chuyển lên sân khấu, thiết bị bất ngờ gặp trục trặc và chuyển động ngoài dự kiến, khiến các thành viên mất thăng bằng. Một số người được cho là đã bị ngã, buộc ban tổ chức phải tạm dừng chương trình ngay sau khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và khán giả, buổi concert đã bị trì hoãn khoảng 30 phút nhằm tiến hành kiểm tra khẩn cấp hệ thống thiết bị sân khấu. Sau khi đội ngũ sản xuất hoàn tất việc kiểm tra và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết, chương trình mới được tiếp tục.

Nhóm NMIXX. Ảnh: JYP Entertainment

Trong tuyên bố phát hành ngày 28/11, SQU4D – bộ phận trực thuộc JYP Entertainment phụ trách quản lý NMIXX và tổ chức concert – xác nhận sự chậm trễ xuất phát từ sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị sân khấu do đội ngũ sản xuất sự kiện sử dụng.

Đại diện SQU4D cho biết công ty nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng như những rủi ro tiềm ẩn đối với sự an toàn của các nghệ sĩ. Đồng thời, đơn vị này gửi lời xin lỗi chân thành đến các thành viên NMIXX, toàn thể khán giả có mặt tại concert và những người hâm mộ đã lo lắng sau khi biết thông tin về sự cố.

SQU4D cũng cam kết tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện đối với các thiết bị liên quan, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức và sản xuất concert. Công ty nhấn mạnh sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, chủ động phát hiện và xử lý những nguy cơ tiềm ẩn nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn.

Trong thông báo, SQU4D một lần nữa bày tỏ sự xin lỗi: “Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và bất tiện do việc trì hoãn chương trình”. Công ty cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã trực tiếp tham dự, kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục dành sự ủng hộ cho NMIXX.

Đại diện công ty khẳng định an toàn của nghệ sĩ và khán giả luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết sẽ chịu trách nhiệm và thực hiện công tác quản lý chặt chẽ hơn trong những buổi biểu diễn sắp tới.

NMIXX hiện cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá tại thị trường Nhật Bản. Nhóm dự kiến chính thức ra mắt tại Nhật với album tuyển tập mang tên “N=MIXX”, phát hành vào ngày 9/12. Sau đó, các thành viên sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu tại thành phố Nagoya trong hai ngày 12 và 13/12.