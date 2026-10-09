JYP Entertainment hủy bỏ dự án xây dựng trụ sở mới

JYP Entertainment quyết định rút khỏi dự án xây dựng trụ sở mới tại quận Gangdong, Seoul, sau thời gian dài thương lượng với Seoul Housing and Communities Corporation (SH) và chính quyền địa phương. Nguyên nhân xuất phát từ việc khu đất công viên nằm ngay trước tòa nhà dự kiến được chuyển đổi mục đích sử dụng, khiến công ty lo ngại thiết kế ban đầu và quyền riêng tư của nghệ sĩ sẽ bị ảnh hưởng.

Ngày 8/10, JYP Entertainment chính thức thông báo hủy bỏ kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại khu vực Godeok-dong, quận Gangdong, Seoul. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng công ty tìm cách giải quyết những bất đồng liên quan đến việc thay đổi mục đích sử dụng khu đất liền kề với dự án.

Trong thông báo, JYP cho biết kể từ khi phát hiện việc thay đổi quy hoạch vào tháng 4, công ty đã nhiều lần làm việc với SH và chính quyền quận Gangdong, đồng thời tìm kiếm nhiều phương án nhằm tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét và thương lượng, doanh nghiệp cuối cùng đi đến quyết định rút lui.

Trước đó, vào tháng 10/2023, JYP đã trúng đấu giá khu đất dành cho cơ sở phân phối và bán hàng tại khu Godeok-Gangil, Seoul, với diện tích 10.675 m² và mức giá khoảng 75,5 tỷ won. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng lớn của công ty.

Dự án được kỳ vọng trở thành trụ sở tích hợp, tập trung các không gian làm việc, phòng tập luyện và địa điểm biểu diễn trong cùng một tổ hợp. Công trình do kiến trúc sư Yoo Hyun-joon, giáo sư Đại học Hongik, đảm nhận thiết kế, với ý tưởng kiến trúc xoay quanh khoảng sân trong ở trung tâm.

Theo kế hoạch, tòa nhà có quy mô 5 tầng hầm và 17 tầng nổi, tổng diện tích sàn khoảng 69.259 m². Dự án đã được cấp phép xây dựng vào tháng 4/2026, sau khi trải qua các bước thẩm định cần thiết. Chi phí xây dựng được ước tính vượt 200 tỷ won, trong khi tổng vốn đầu tư, bao gồm tiền mua đất, có thể lên tới 300 tỷ won.

Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này đã gặp trở ngại khi khu đất nằm đối diện trụ sở mới, cách khoảng 20 m qua một con đường, được thay đổi mục đích sử dụng.

Khu đất có diện tích 13.261 m², ban đầu được quy hoạch làm công viên lân cận khi JYP mua khu đất xây trụ sở. Thế nhưng, SH đã đề nghị thay đổi mục đích sử dụng khu đất vào tháng 12/2024 và nhận được sự chấp thuận của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc vào tháng 10/2025. Sau điều chỉnh, khu đất có thể được sử dụng để xây dựng các công trình văn phòng và thương mại cao tới 18-19 tầng.

Đến tháng 2/2026, SH tiến hành thủ tục bán khu đất với mức giá khoảng 104 tỷ won. Tuy nhiên, đợt đấu giá không có người tham gia nên kết thúc mà không tìm được bên mua.

Đối với JYP, sự thay đổi này không đơn thuần là vấn đề quy hoạch. Công ty lo ngại những tòa nhà cao tầng có thể được xây dựng sát trụ sở sẽ làm ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu, đặc biệt là khả năng bảo vệ sự riêng tư của các nghệ sĩ. Đây vốn là một trong những yếu tố quan trọng được tính đến khi xây dựng phương án kiến trúc cho tổ hợp mới.

Kiến trúc sư Yoo Hyun-joon, người phụ trách thiết kế dự án, cũng công khai bày tỏ quan điểm phản đối việc thay đổi quy hoạch khu đất công viên thông qua kênh YouTube cá nhân. Một bộ phận cư dân địa phương cũng lên tiếng yêu cầu làm rõ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đề nghị khôi phục quy hoạch công viên như ban đầu.

Ở chiều ngược lại, chính quyền Seoul và SH khẳng định quá trình thay đổi quy hoạch được thực hiện đúng thủ tục. Theo lập luận của phía Seoul, kế hoạch sử dụng đất xung quanh đã được thông báo là có thể thay đổi khi khu đất được phân lô, đồng thời việc điều chỉnh nhằm tạo nguồn lực phục vụ xây dựng cơ sở giáo dục. Chính quyền cũng cho biết tỷ lệ công viên và không gian xanh tại khu vực lân cận vẫn vượt mức tối thiểu theo quy định pháp luật.

Ngày 31/8, JYP nhận được phản hồi chính thức từ SH, trong đó cơ quan này khẳng định việc thay đổi mục đích sử dụng đất không có vấn đề về thủ tục và không thể khôi phục khu đất về chức năng công viên. Sau khi xem xét những điều kiện mới cùng các yếu tố liên quan đến hoạt động của công ty, JYP kết luận không thể tiếp tục dự án theo kế hoạch ban đầu.

Việc hủy bỏ trụ sở mới tại Godeok-dong đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược mở rộng cơ sở vật chất của JYP. Công ty vốn lên kế hoạch rời khỏi trụ sở hiện tại để xây dựng một tổ hợp tập trung, phục vụ nhu cầu làm việc và hoạt động nghệ thuật ngày càng phát triển.

JYP từng sử dụng trụ sở tại Cheongdam-dong, quận Gangnam, từ năm 2002 trước khi chuyển đến Seongnae-dong, quận Gangdong, vào tháng 6/2018. Trong những năm tiếp theo, thành công quốc tế của các nhóm nhạc như TWICE và Stray Kids góp phần thúc đẩy quy mô hoạt động của công ty, khiến nhu cầu mở rộng không gian làm việc ngày càng trở nên cấp thiết.

Sau khi từ bỏ dự án tại Godeok-dong, JYP cho biết sẽ xem xét mua thêm các tòa nhà gần trụ sở hiện tại ở Seongnae-dong nhằm mở rộng diện tích làm việc và cải thiện môi trường dành cho nhân viên.

Đại diện công ty nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và nhiều lần trao đổi với các bên liên quan. JYP đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lấy trụ sở Seongnae-dong làm trung tâm hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và hướng tới tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Từ một dự án được kỳ vọng giải quyết nhu cầu mở rộng dài hạn, trụ sở mới của JYP cuối cùng phải dừng lại vì những thay đổi trong quy hoạch khu đất lân cận. Vụ việc cũng cho thấy những thách thức mà doanh nghiệp có thể đối mặt khi các điều kiện sử dụng đất thay đổi trong quá trình triển khai một dự án quy mô lớn.