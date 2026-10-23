Juventus hụt 3 điểm, Benfica chiếm ngôi đầu Europa League

‘Bà đầm già’ khởi đầu thuận lợi trên sân nhà với bàn mở tỷ số của hậu vệ Zeki Celik ngay phút 5.

Tuy nhiên, Rennes nhanh chóng lật ngược tình thế. Tiền đạo Musa Al-Taamari gỡ hòa ở phút 15, trước khi Boulaye Dia thực hiện thành công quả phạt đền phút 43, đưa đại diện Pháp dẫn 2-1.

Phải đến phút 67, Juventus mới tìm được bàn gỡ nhờ cú đá phạt đền của tiền đạo Nick Woltemade. Đội chủ nhà tưởng chừng hoàn tất màn ngược dòng khi trung vệ Jhon Lucumi đưa bóng vào lưới phút 88. Tuy nhiên, VAR xác định cầu thủ này việt vị và không công nhận bàn thắng.

Trận hòa khiến Juventus chấm dứt mạch 2 chiến thắng liên tiếp tại Europa League, sau khi lần lượt vượt qua NEC Nijmegen 5-0 và Celta Vigo 2-1.

Với 7 điểm sau 3 lượt, đội bóng thành Turin mất cơ hội duy trì vị trí dẫn đầu, giữa lúc phong độ ở giải quốc nội cũng đáng báo động. Trước cuộc tiếp đón Rennes, thầy trò HLV Luciano Spalletti vừa thua Lazio 0-3 tại Serie A.

Juventus bị Rennes cầm hòa 2-2 ở lượt 3 vòng phân hạng Europa League hôm 23/10 (giờ Hà Nội).

Trái ngược với sự chật vật của đại diện Ý, Bayer Leverkusen tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại OFI Crete 2-0 trên đất Hy Lạp. Cả 2 bàn thắng đều thuộc về tiền vệ Jonas Hofmann, lần lượt ở phút 35 và 38.

Đáng chú ý, tiền vệ 34 tuổi mới được bổ sung vào danh sách dự Europa League thay Martin Terrier chấn thương. Trong lần đầu đá chính mùa này, anh lập tức ghi cú đúp, giúp Bayer Leverkusen giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Bayer Leverkusen tại Europa League. Đội bóng Đức giành trọn 9 điểm, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới lần nào, sau các trận thắng Celje 2-0, Lech Poznan 4-0 và OFI Crete 2-0.

Tuy nhiên, Bayer Leverkusen không thể giữ ngôi đầu sau loạt trận muộn. Benfica vượt lên nhờ chiến thắng 4-1 trên sân Omonia. Đại diện Bồ Đào Nha cũng có 9 điểm và hiệu số +8, nhưng ghi nhiều bàn hơn đội bóng Đức (10 so với 8).

Ba cầu thủ Vangelis Pavlidis, Fredrik Aursnes và Gianluca Prestianni lần lượt lập công ở các phút 49, 76 và 85, sau khi Benfica được hưởng lợi từ bàn phản lưới nhà của Loic Nego ở phút 14. Omonia chỉ ghi được 1 bàn danh dự nhờ công Andronikos Kakoullis phút 42.

Ferencvaros cũng duy trì thành tích toàn thắng khi đè bẹp Torreense 4-1, nâng tổng điểm lên 9. Đại diện Hungary tiếp tục tạo bất ngờ tại Europa League, sau khi lần lượt đánh bại Celtic 3-1 và Viktoria Plzen 2-1 ở 2 lượt đầu.

Một đội bóng khác toàn thắng là Bournemouth. Trong mùa đầu tiên tham dự Europa League, đại diện Ngoại hạng Anh đã giành 9 điểm sau 3 trận, mới nhất là chiến thắng 3-0 trước AC Milan.

Ở nhóm bám đuổi, Sunderland đánh rơi chiến thắng khi hòa Lech Poznan 1-1 trên đất Ba Lan. Tiền đạo Timur Tutierov đưa đội khách vượt lên ngay phút 2, nhưng Leo Bengtsson gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 70. Kết quả khiến Sunderland có 7 điểm, bằng Juventus.

Union Saint-Gilloise cũng đạt 7 điểm sau chiến thắng đậm 4-0 trước Hapoel Beer-Sheva. Trong khi đó, NEC Nijmegen vượt qua Dinamo Zagreb 4-2, AZ Alkmaar thắng Ararat-Armenia 4-0, còn Marseille bất ngờ thất bại 0-1 trước Sturm Graz.