Justin Timberlake tiết lộ kế hoạch tái xuất, con trai 11 tuổi góp phần tạo nên màn hợp tác bất ngờ

Sau hơn một năm khép lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Forget Tomorrow, Justin Timberlake đang rục rịch chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới. Nam ca sĩ không chỉ hé lộ quá trình làm việc tại Miami mà còn tiết lộ kế hoạch hợp tác với nhiều tên tuổi đình đám như Pharrell Williams, Quavo, Don Toliver và Timbaland.

Trong cuộc trò chuyện thuộc loạt video Re-Rank của Complex, giọng ca từng giành nhiều giải Grammy và Emmy cho biết anh đang dành thời gian trong phòng thu để phát triển những ý tưởng âm nhạc mới. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Justin Timberlake trên một chiếc du thuyền cùng Pharrell Williams và Quavo thời gian qua dường như cũng là dấu hiệu cho thấy những màn kết hợp đáng mong đợi đang được chuẩn bị.

"Tôi nghĩ có thể khẳng định chắc chắn rằng mọi người đã thấy tôi trên thuyền với Que và P. Tim và tôi luôn tập trung cao độ. Bắt đầu từ con số không. Tôi chỉ muốn nói rõ điều đó, bắt đầu từ con số không", nam ca sĩ chia sẻ. Anh cũng nhấn mạnh không muốn những lời đồn đoán thiếu căn cứ xuất hiện xung quanh dự án, đồng thời bày tỏ sự hào hứng với những gì đang thực hiện.

Một trong những màn hợp tác được Justin Timberlake nhắc đến là với rapper Don Toliver. Đặc biệt, câu chuyện đằng sau việc anh đồng ý cho phép sử dụng đoạn nhạc mẫu từ ca khúc Rock Your Body trong bài hát Body của Don Toliver có sự góp mặt bất ngờ của con trai nam ca sĩ.

Theo Justin Timberlake, cậu bé Silas, 11 tuổi, vốn là người hâm mộ Don Toliver. Chính con trai đã góp phần khiến anh nhanh chóng đồng ý với đề nghị sử dụng bản nhạc. "Ngay khi nghe thấy, tôi đã nghĩ, tất nhiên rồi. Con trai 11 tuổi của tôi, Silas, rất hâm mộ Don Toliver. Tôi nhớ cậu ấy đã hỏi và nói: 'Bố phải làm điều đó'. Vì vậy, tôi dễ dàng đồng ý. Tôi cũng thực sự yêu thích toàn bộ album đó", anh kể.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai nghệ sĩ sau đó còn được thúc đẩy bằng một cuộc gặp khá ngẫu hứng. Justin Timberlake từng đến xem buổi biểu diễn của Don Toliver tại Trung tâm Kaseya ở Miami, ban đầu chủ yếu muốn kiểm tra xem chương trình có phù hợp để đưa con trai đến thưởng thức hay không. Tuy nhiên, nam ca sĩ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và sau đó cùng Don Toliver bắt tay thực hiện một số ý tưởng âm nhạc.

Justin Timberlake nhớ lại, sau buổi diễn, anh chủ động hỏi Don Toliver có phòng thu di động hay không. Khi nhận được câu trả lời đồng ý, nam ca sĩ lập tức đề nghị cả hai bắt tay vào công việc sau khi Don Toliver hoàn tất việc nghỉ ngơi. Họ dành thêm vài giờ tại sân vận động để thử nghiệm một số ý tưởng mới. Dù chưa tiết lộ cụ thể thành quả, Justin Timberlake úp mở rằng người hâm mộ có thể chờ đợi những bất ngờ trong thời gian tới.

Bên cạnh kế hoạch âm nhạc, Justin Timberlake còn có dịp nhìn lại dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi album FutureSex/LoveSounds chuẩn bị kỷ niệm 20 năm phát hành. Đây là sản phẩm từng góp phần định hình phong cách âm nhạc của nam ca sĩ, đặc biệt với bản hit SexyBack.

Ít ai biết rằng ca khúc đình đám này từng vấp phải sự hoài nghi từ chính hãng thu âm. Justin Timberlake tiết lộ ban đầu anh muốn giọng hát trong SexyBack mang màu sắc khác biệt, thậm chí khiến người nghe không nhận ra đó là giọng của mình. Tuy nhiên, hãng thu âm cho rằng bài hát khó thành công vì giọng hát quá khác lạ, nhịp điệu quá nhanh và không phù hợp với xu hướng phát thanh thời điểm đó.

Trái ngược với những nhận định này, Justin Timberlake vẫn quyết định tin tưởng vào trực giác nghệ thuật. "Mọi lý do họ đưa ra để nói rằng nó sẽ không hiệu quả đều chính là lý do mà tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả", anh chia sẻ.

Quyết định này cuối cùng đã mang lại thành công lớn. SexyBack đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong bảy tuần liên tiếp và giúp Justin Timberlake giành giải Grammy cho Bản thu âm nhạc dance xuất sắc nhất năm 2007.

Ngoài âm nhạc, Justin Timberlake và bà xã Jessica Biel cũng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh. Cả hai tham gia thương hiệu đồ uống protein Proda với vai trò đồng sáng lập, đánh dấu bước tiến mới trong các hoạt động ngoài nghệ thuật của cặp đôi.

Dù chưa công bố thời điểm phát hành hay hình thức cụ thể của dự án âm nhạc tiếp theo, những chia sẻ mới nhất cho thấy Justin Timberlake đang nghiêm túc chuẩn bị cho chặng đường sáng tạo mới. Với sự góp mặt của hàng loạt cộng sự tên tuổi, màn trở lại của nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều màu sắc khác biệt cho thị trường âm nhạc quốc tế.